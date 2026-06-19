CEO de Amipass por presunta colusión de sus competidoras: “O nos compraban o nos sacaban del mercado”

Patricio Dueñas sostuvo que agotarán todas las vías legales para “sentar un precedente” frente a este tipo de conductas.

El fundador y CEO de Amipass, Patricio Dueñas, participó este jueves en DF al Cierre, donde profundizó respecto de la colusión que denunció la Fiscalía Nacional Económica (FNE) entre sus dos principales competidoras, Pluxee y Edenred.

Dueñas confirmó que, tras un eventual fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), tomarán acciones civiles por daños y perjuicios —por un monto que están calculando con peritos económicos— y acciones penales, “en aquellos casos que la legislación lo permita”.

“Más allá de los montos, aquí hay un tema de principios. Queremos sentar un precedente importante para que este tipo de conductas no vuelva a repetirse”, afirmó.

En la entrevista, aseguró que las empresas acusadas, ambas de origen francés, querían sacar a Amipass del mercado y reveló que, en 2013, Edenred lo contactó para comprar la empresa. Según contó, “lo intentaron tres veces más”, pero respondió con un “no rotundo”.

“O nos compraban o nos sacaban del mercado (...) Con los antecedentes que hoy conocemos, mi conclusión es que tenían dos caminos: comprarnos o eliminarnos del mercado. Como no lograron lo primero, siguieron el segundo camino”, acusó.

Con todo, Dueñas recalcó que la presunta coordinación entre las compañías habría permitido acordar condiciones comerciales y repartirse licitaciones, dejando fuera a Amipass de múltiples oportunidades de negocio.

“A quien daña directamente es a las empresas grandes, clientes de esta compañía, que tienen una contingencia. Hay un daño ahí y en el mundo de los comercios pequeños”, dijo.

Y argumentó: “Queremos sentar un precedente importante de que en el futuro al empresario o a los agentes económicos no les salga gratis cometer este tipo de acciones, porque daña mucho la confianza, daña mucho al consumidor, daña a la economía en su conjunto y eso es lo que buscamos resarcir”.