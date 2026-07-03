El giro del pavo al pollo: Sopraval alista inversión de US$ 84 millones para reconvertir su planta de La Ligua

La filial de Agrosuper ingresó una consulta al sistema de evaluación ambiental para modernizar su enclave en la localidad de Talanquén.

Han pasado menos de dos años desde que Agrosuper anunció un drástico cambio en la dirección de su filial Sopraval.

En octubre de 2024, la firma ligada a la familia Vial anunció que el pavo -entonces el producto estrella de Sopraval- tenía mayor volatilidad y arrojaba menores resultados que las ventas de cerdo y de pollo, producto de una tendencia mundial a la baja en su consumo.

Por eso, la firma puso en marcha un plan de acción y comunicó que comenzaría a impulsar “un proceso de transformación productiva que tiene como objetivo adaptar parte de nuestras operaciones de pavo para privilegiar y aumentar la producción de pollo”.

Y así lo ha hecho. En representación legal de Sopraval, el martes de la semana pasada el CFO de Agrosuper, Luis Felipe Fuenzalida, ingresó una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) relativa a la actualización y modernización de las instalaciones de una de sus plantas ubicadas en la Región de Valparaíso, específicamente en la comuna de La Ligua, donde tradicionalmente se producía alimento para pavos: la planta Talanquén.

Los detalles

En el escrito ingresado se lee que el proyecto de modernización contempla una inversión de US$ 84 millones y tiene como “principal objeto mejorar las instalaciones de la planta de alimentos”.

Esto, explicó Sopraval, “con el fin de optimizar el proceso productivo, eficientizar el manejo de emisiones y residuos, y resguardar las condiciones de bioseguridad e inocuidad requeridas por la industria”.

Cabe señalar que el proyecto original obtuvo su resolución de calificación ambiental en 2007, instancia en la que la compañía declaró que dicha planta sería destinada a la producción de “alimento pelletizado para pavos”.

Ahora, en cambio, manteniendo su capacidad productiva de 100 toneladas por hora y “con el objeto de implementar un proyecto adaptado a las necesidades actuales de la industria”, Sopraval precisó en su consulta que la planta trabajaría en la fabricación de alimento para “aves”.

Al respecto, fuentes cercanas a Agrosuper confirmaron que la actualización del proyecto “es parte del crecimiento de pollo”.

Las características técnicas de la remodelación contemplan la instalación de silos de maíz, un silo de poroto soya, una bodega mecanizada, un estanque de aceite, un edificio de proceso, estacionamientos, un generador y un estanque de almacenamiento de combustible.