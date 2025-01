"Este es el mejor resultado en la historia de Latam": CEO Alvo celebra utilidades por US$ 977 millones y 82 millones de pasajeros transportados en 2024

La empresa casi duplicó sus utilidades año contra año y tuvo ingresos operacionales totales por US $ 13.034 millones, 10,6% más respecto del 2023.

Con un positivo desempeño operacional y financiero cerró Latam Airlines Group el año 2024, con utilidades netas de US$ 977 millones, casi duplicando lo reportado el año anterior.

A su vez, al cierre de 2024 el grupo aeronáutico tuvo ingresos operacionales totales por US $ 13.034 millones, 10,6% más respecto del 2023. En el cuarto trimestre, los ingresos alcanzaron US$ 3.395 millones, registrándose un fuerte aumento en los ingresos de carga, que crecieron un 29,1% en comparación con el mismo trimestre del año pasado.

Por su parte, el resultado operacional ajustado alcanzó los US$ 1.660 millones en 2024, registrando un margen operativo ajustado de 12,7%, es decir, 1,5 puntos porcentuales más respecto a 2023, una cifra anual récord para el conglomerado aéreo.

Además, la aerolínea transportó 82 millones de pasajeros el año pasado, el mayor número registrado, y aumentó su capacidad consolidada en un 15,1% en el 2024, en comparación con 2023, en línea con el último guidance de crecimiento actualizado en octubre pasado. Estos números se enmarcan dentro de la entrega de resultados de Latam del cuarto trimestre del año pasado y reflejan la capacidad de crecimiento del grupo en un contexto de desafíos macroeconómicos y de dinamismo competitivo.

En cuanto a la estructura de capital, la compañía cerró el 2024 con US$3.533 millones de liquidez y alcanzó un ratio de endeudamiento neto de 1,7 veces. Durante el año, el grupo Latam generó más de US$ 243 millones en caja, incluso después de los US$ 207 millones utilizados en su refinanciamiento y el pago de dividendos de US$ 175 millones.

"El año 2024 fue un periodo de grandes avances para LATAM, caracterizado por una sólida generación de flujo de caja, lo que refleja su eficiencia y notable crecimiento en su tamaño, red y operaciones. A esto se sumó su capacidad para controlar costos”, afirmó Roberto Alvo, CEO del grupo.

Cabe destacar que durante el año 2024, el grupo Latam sumó 151 destinos en 27 países alcanzando un factor de ocupación consolidado de 84,3%, 1,2 puntos porcentuales mayor que en 2023. En los últimos doce meses, el grupo recibió 16 aviones sumando una flota total de 347 aeronaves.

“Este es el mejor resultado en la historia de Latam. Conseguimos utilidades, flujo de caja, posición financiera que son las mejores que ha tenido la Latam en su historia. Al mismo tiempo, hemos mejorado de cara a nuestros clientes y nuestra posición de mercado significativamente (...) Así que estamos cerrando un año que fue extraordinariamente bueno para Latam, donde recuperamos no solamente completamente nuestra red, sino que superamos lo que teníamos respecto al 2019”, agregó Alvo.