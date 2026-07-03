Francesa Alstom quiere entrar al negocio del Metro al Aeropuerto y saca a relucir su experiencia en Canadá y Panamá
La proveedora más antigua de trenes en Chile dijo que puede operar en las condiciones que el gobierno defina.
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Con siete décadas de presencia en Chile y el sitial de mayor proveedor de trenes para Metro y EFE, la francesa Alstom busca participar en el negocio del Metro al Aeropuerto de Santiago, cualquiera sea el modelo que el gobierno defina para construir y operar esta ruta.
Así lo señaló el director general de Alstom para América Latina Sur, Jean-Michel Morval, quien explicó que en el mundo las conexiones de los terminales aéreos internacionales al centro de la ciudad mejoran la calidad de vida de la gente y son un plus. “Realmente, el aeropuerto y su conexión es la primera visión que tiene un pasajero del país y tener una conexión efectiva, eficiente, para llegar al centro de la ciudad, es un game changer para Chile”, aseveró.
Agregó que “tenemos bastante experiencia en esto, en esos modelos de soluciones para conectar aeropuertos a las ciudades y también a nivel de modelos de financiamiento, podemos aportar nuestra historia y nuestras competencias al respecto”.
La idea que se maneja en el Gobierno es una conexión desde la futura Línea 7 que parta en la estación Huelén al Aeropuerto de Santiago -llamada Línea A- con un tren ligero que transite una parte en superficie y otra sea subterráneo por unos 6,5 kilómetros.
Esta línea -que se proyecta para operar en 2032 y supone una inversión de US$ 365 millones- implicaría una reducción significativa en los tiempos de viaje: hasta 63% menos desde puntos clave de la ciudad, dicen las autoridades.
En términos de experiencia, Alstom sacó a relucir que los trenes del Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau a Montreal, Canadá, pertenecen a la red automatizada REM (Réseau express métropolitain) construida por Alstom.
En América Latina, la compañía francesa suministró los ferrocarriles y el sistema de señalización para conectar el Aeropuerto Internacional de Tocumen con el centro de la Ciudad de Panamá mediante un ramal de la Línea 2 del Metro de esa urbe.
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