Cuenta Pública: Gobierno buscará ampliar la oferta de viviendas sociales en Chile y aplicar un "precio justo" en arriendos

Desde el Congreso en Valparaíso, el Presidente de la República, Gabriel Boric, hizo su primera cuenta pública, instancia en la que realizó anuncios en minería, energía, salud, vivienda, telecomunicaciones y transportes.

En su discurso, el presidente puso urgencia en resolver la “emergencia habitacional” en el país. Y por ello, anunció que su meta es construir 260 mil viviendas, cuyas primeras 65 mil unidades serán entregadas durante 2022.

¿Cómo lo hará? Gabriel Boric explicó que se ampliará el banco de suelos destinando terrenos fiscales hacia fines habitacionales. Junto con esto, se buscará ampliar la oferta de casas en arriendo "a un precio justo".

Bajo la política pública “construyendo barrios”, el mandatario avanzará en una estrategia de urbanización integral con la inversión de $ 580.000 millones en 300 campamentos a nivel nacional, lo que beneficiará a 4.500 hogares anuales.

Trenes y brecha digital cero

El Gobierno tiene un plan de dos ejes para profundizar la conectividad en Chile a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).

Lo primero, dijo Boric, es impulsar la “modernización” del sistema de transportes para hacer más densa la red de cara a los usuarios. Para abordar ese desafío, se impulsará el desarrollo ferroviario, la electromovilidad en el transporte urbano e interurbano, se mejorará la infraestructura vial y de aeropuertos, además de continuar con la extensión del Metro y ciclovías.

Para dar pasos en concreto, el mandatario anunció el plan nacional de desarrollo ferroviario para ampliar la red de trenes en Chile. La iniciativa contempla desplegar servicios de pasajeros urbanos y suburbanos, además de avanzar gradualmente en la construcción de servicios interregionales de pasajeros en distancia media y larga.

“Nuestra meta es triplicar los pasajeros, pasando de los 50 millones de personas transportadas en tren el año 2019 a 150 millones de pasajeros el año 2026. Desde esta ciudad puerto, anuncio que ya hemos comenzado a trabajar para hacer realidad el tren que unirá́ a Valparaíso y Santiago”, apuntó.

En su discurso, Boric destacó el congelamiento por todo 2022 de las tarifas del transporte público y anunció que está estudiando expandirlo al "no regulado", que son las comunas que no están cubiertas por el subsidio de US $800 millones.

En materia de telecomunicaciones, Boric dijo que su prioridad es asegurar a 2025 que todos los habitantes del país tengan acceso a conectividad mediante el “plan brecha digital cero”.

Para lograr su objetivo, el mandatario dijo que se requiere un “esfuerzo sostenido” de continuación de actuales iniciativas como lo es el proyecto de Ley de Internet como Servicio Básico y la generación de nuevos proyectos que nos permitan llegar a zonas aisladas y rurales.

Fondo universal de Salud

Otro pilar importante que anunció el presidente fue la reforma que propone la creación de un fondo universal de salud, cuyo objetivo es generar “mayor equidad en el acceso a servicios, mejorar la atención, aumentar la solidaridad en el financiamiento del sistema y reducir el gasto de los hogares”.

En esta línea, Gabriel Boric explicó que se disminuirá el copago en el sistema público para las personas de los tramos C y D de Fonasa, para poder beneficiar a más de 6 millones de ciudadanos.

El mandatario criticó que durante la pandemia se desplazaron las atenciones de otras consultas médicas de las personas, lo que provocó una lista de espera de 330 mil cirugías con un promedio de 602 días de espera en el caso de las cirugías electivas.

“Estas cifras no son tolerables. Este año implementaremos un plan de resolución de listas de espera quirúrgica que contempla la puesta en marcha de 3 Centros Regionales de Resolución para cirugía mayor ambulatoria en Coquimbo, Valparaíso y la Araucanía, llegando a 7 centros el 2023”, comunicó el presidente de la república.

Al término de su mandato, Gabriel Boric apunta a reducir a 90 días las cirugías oncológicas y toda cirugía de mayor riesgo será́ resuelta antes de 6 meses.

Junto con lo anterior, el Gobierno anunció la construcción de 12 centros de salud mental comunitaria que implicarán una inversión de $ 36.000 millones. El primer recinto se levantará este año en San Antonio, y luego en 2023 se procederá a emplazar uno en Antofagasta e Iquique. Además, fortaleceremos el Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil duplicando sus comunas y ampliando la cobertura a los 3 y 4 años.