Ley endoso: aerolíneas revelan número de pasajes modificados y descartan "mercado negro"

Hace seis meses se publicó la ley de endoso aéreo, iniciativa que permite a los pasajeros, bajo ciertas condiciones, ceder su boleto a otra persona o devolver el ticket. En el primer caso, el cliente tiene derecho a dos cambios anuales, mientras que para el segundo tiene la posibilidad de recibir la devolución de la totalidad del monto pagado, dependiendo de la anticipación de adquisición y la proximidad al vuelo.

Estos requisitos que se impusieron en la normativa fueron muy relevantes para disipar los temores de las aerolíneas al momento de que se discutía la ley. De esta forma, no se concretó un "mercado negro”, como se llama a la venta de boletos por terceros no autorizados. De hecho, Latam señaló: “hasta la fecha, no hemos visto evidencia de la creación de un mercado secundario de reventa de pasajes aéreos”.

En el caso de Sky, la directora comercial, Carmen Gloria Serrat, coincidió con Latam, pero fue más cauta: “dado que la ley establece que se puede realizar un sólo endoso por pasajero al semestre, aún es muy anticipado saber si se está produciendo esta situación. De igual manera, siempre estamos monitoreando para reportar cualquier irregularidad que exista”.

Aún así, los tres competidores del mercado valoraron de manera positiva la puesta en marcha de la ley, que está vigente desde el 30 de noviembre de 2021.

Las solicitudes

Mes a mes los pasajeros están haciendo más uso de la normativa, de acuerdo a lo que relatan las empresas aéreas. Sin embargo, según el tipo de aerolínea el volumen de pedidos cambia porque las tres tienen tamaños de operación diferente.

Por ejemplo, entre enero y marzo Latam Airlines transportó 2.762.230 personas dentro y fuera de Chile, y de acuerdo a lo que reveló la aerolínea en promedio mensual reciben del orden de 1.400 solicitudes de endoso de tickets. La empresa tiene el 57,2% del mercado nacional.

La segunda firma aérea más grande en el territorio es Sky, que en el primer trimestre movilizó 1.127.554 pasajeros, en su línea de negocios doméstico e internacional, lo que se traduce en 26,5% de la torta de pasajeros.

En ese sentido, Carmen Gloria Serrat dijo que mensualmente tienen un promedio de 800 solicitudes por ley de endoso. “Y si bien el porcentaje de pasajeros que realiza este tipo de requerimientos es muy marginal no llegando ni al 1% respecto del universo total de clientes, para Sky significa un gran avance ir entregando una propuesta de valor más conveniente, simple y flexible”, agregó.

La directora comercial de la aerolínea ligada al empresario Holger Paulmann, contó que al ver que la ley de endoso se aplicaría pronto la plana ejecutiva decidió adelantarse, instaurando una política de flexibilidad con los mismos estándares de la definida en el Congreso. De hecho, según Serrat, implementar “Tu Ticket” antes fue muy valorado por las personas.

Tanto, Sky como Jetsmart contemplan el endoso a vuelos nacionales e internacionales, ya que estos últimos no están obligados por la ley publicada hace seis meses. Estos beneficios sólo se extienden a los tramos hacia el extranjero que parten en Chile, no al resto de las operaciones.

El director comercial de la línea aérea ligada a Indigo Partners, Victor Mejías, relató que decidieron incluir los vuelos fuera de Chile en febrero. "Para nosotros es muy importante el bienestar de nuestros clientes que diariamente nos eligen, por lo que estamos muy contentos al ver que esta nueva oportunidad dentro de la aerolínea, que comenzó hace apenas tres meses, ha tenido una buena acogida”, dijo Mejías.

Entre enero y marzo, la empresa área de capital extranjero transportó 738.165 personas en sus dos líneas de negocio, con una participación de 15,8% del mercado total. Mensualmente, Jetsmart recibe 780 solicitudes de endoso.