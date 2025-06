Fraccionamiento: Pescadores Industriales del Biobío advierten que sector deberá iniciar un proceso de "decrecimiento y ajuste"

Siguen las reacciones por el término del trámite legislativo del proyecto de fraccionamiento pesquero, quedando listo para ser ley, tras su aprobación este miércoles en la Sala del Senado. Este jueves, la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, aseguró que el sector deberá iniciar un proceso de decrecimiento y ajuste, respaldando además las acciones legales que las empresas emprenderán en contra de la iniciativa.

“Claramente no podemos celebrar ni valorar una legislación que afectará a nuestra zona por la vía de una menor actividad industrial pesquera y por un impuesto o arancel exclusivo para las empresas que operan jurel en Talcahuano y Coronel. Nadie más pagará la cuenta a lo largo de Chile”, sostuvo de entrada la dirigenta gremial en un comunicado.

Cepeda afirmó que, con esta ley impulsada por el Gobierno, "nuestro sector deberá iniciar un proceso de decrecimiento y ajuste que lamentablemente impactará la actividad económica de las comunas donde operamos, especialmente Coronel y Talcahuano". "No existe actividad empresarial con mayor carga tributaria que la nuestra en todo Chile y ahora se le ha sumado un arancel más. Espero que nadie celebre este retroceso industrial para nuestra región”, lanzó.

Pero además, el gremio respaldó las acciones legales que las empresas emprenderán en contra del proyecto. Según explicó, “están en su derecho de hacerlo, ya que hemos sido testigos de una serie de vicios durante su tramitación, pero además en el último tramo del proceso se vulneró abiertamente la Constitución al agregar un gravamen o un mecanismo de recaudación fiscal a un proyecto que no fue diseñado para eso".

Asimismo, indicó que esperan también que los anuncios de algunos parlamentarios de recurrir al Tribunal Constitucional prosperen.

Impactos

El gremio pesquero industrial del Biobío ha explicado que la ley de fraccionamiento permitió traspasos en 22 pesquerías a lo largo de Chile en favor del sector artesanal. Ese traspaso de unos US$ 160 millones no pagará impuestos, pues el sector artesanal no está afecto. Esa menor recaudación fiscal sólo será cubierta por algunas empresas que operan sobre el jurel en la Región del Biobío.

La presidenta del gremio sostuvo en el escrito que además de no respetarse los derechos en uso vigentes hasta el 2032, actualmente existen contratos vigentes de largo plazo para las compras internacionales y que fueron firmados con anterioridad a la aprobación de la patente y que mantienen una vigencia a lo menos hasta 2027. “Por ello el nuevo arancel a la compra internacional afectará doblemente los compromisos contractuales de las compañías. Es un golpe muy duro a las certezas y la estabilidad jurídica del país”, remarcó.