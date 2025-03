SAAM busca impulsar su negocio de remolcadores y logística aérea

En cuanto a las utilidades, la compañía reportó US$ 59,2 millones.

SAAM -empresa ligada al Grupo Luksic- presentó en la tarde del lunes sus resultados de 2024 a la Comisión para el Mercado Financiero, donde se reveló que los ingresos alcanzaron los US$ 578 millones, lo que representó un crecimiento del 7% respecto al año anterior. Este aumento se debió principalmente al mejor resultado de sus líneas de negocios.

En cuanto a las utilidades, la compañía reportó US$ 59,2 millones, una cifra que muestra una caída respecto a los US$ 500,9 millones de 2023. Sin embargo, esta disminución se explica principalmente por la venta de sus operaciones de terminales portuarios y logística terrestre a Hapag-Lloyd en agosto de dicho año, lo que generó una ganancia extraordinaria de US$ 478,7 millones.

Si bien la ganancia total disminuyó, la utilidad atribuible a la controladora de SAAM creció en US$ 36,9 millones respecto a las utilidades de las operaciones continuadas del año anterior, lo que refleja una evolución positiva en su negocio principal. En tanto, el ebitda de la compañía ascendió a US$ 188 millones, lo que representó un crecimiento del 17% frente al año anterior.

“Hacemos un positivo balance de 2024. Seguimos avanzando en la estrategia para consolidar nuestro liderazgo en la industria de remolcadores y posicionarnos como uno de los principales proveedores de logística de carga aérea en la región. No solo cerramos el proceso de integración de nuevos activos, sino que desplegamos un intenso trabajo para fortalecer nuestras capacidades internas, lo que nos permitirá seguir creciendo a futuro”, dijo el gerente general de SAAM, Macario Valdés.