Se “autodenunció”: Electrolux retira cuatro modelos de estufas a gas del mercado chileno

Una de las mayores fabricantes y comercializadoras de electrodomésticos del mundo, la sueca Electrolux, se “autodenunció” ante el Sernac y el 10 de junio pasado dejó de comercializar cuatro modelos de estufas a gas marca Mademsa por problemas técnicos, situación que derivó en una alerta de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC).

En concreto, según informó el Diario Oficial, la falla podría provocar fugas y deflagraciones. La empresa detalló que “la potencial anomalía se presenta en el regulador del gas”, accesorio que conecta la estufa con el cilindro de gas licuado.

En casos puntuales, se podría presentar una desalineación que debilita el cierre del regulador y reduce su capacidad para soportar la presión del gas en condiciones normales de uso, se dice en el Diario Oficial.

El peligro detectado no es menor: al accionar manualmente el mando del regulador podría producirse el desprendimiento repentino de su vástago y, si la estufa está conectada y encendida, podría generarse una liberación de gas que en contacto con la llama piloto puede derivar en un incendio.

La medida, explicó Electrolux, afecta a cuatro modelos comercializados entre abril y junio de este año: HG15G, HG15B, HH15B y HG05B, todos fabricados en China.

La firma indicó que además del retiro, implementó un plan de mitigación que incluye contacto con consumidores identificados, coordinación con retailers y habilitación de canales especiales de atención.