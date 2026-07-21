Un exasesor del Tesoro de EEUU, un exGoldman Sachs y un director de Bloomberg: las mentes tras el fondo neoyorquino que va por PedidosYa en Chile

Delivery Hero recibió una oferta por casi US $ 14.000 millones para ser adquirida por Uber en 50 mercados, No obstante, el negocio chileno no forma parte de la operación y podría quedar en manos de SSW Partners, financiera que ya ha trabajado con transacciones de más de US $ 10.000 millones.

Un importante deal en el mercado del delivery fue el que se anunció la semana pasada entre dos de los principales jugadores dentro de la industria: Delivery Hero (que en Chile funciona bajo la marca Pedidos Ya) anunció que recibió una oferta de Uber para adquirirla por cerca de 13.000 millones de euros, unos US $ 14.800 millones.

El acuerdo, se aclaró en un comunicado, aplicará para 50 mercados en los que opera Delivery Hero a nivel global y que, durante 2025, generaron US $ 42 billones en ventas brutas. Regionalmente, estos incluyen las operaciones de PedidosYa en Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Chile, no obstante, quedó fuera de esta primera capa de la operación.

En el caso de nuestro país y otros 13 mercados –Ecuador, Austria, Chequia, Noruega, Suecia, Grecia, Chipre, entre otros–, que generarían otros US$ 11.000 millones para Delivery Hero, la firma acordó que sus operaciones quedarían a cargo de un actor originario de Nueva York: el fondo de inversión SSW Partners LP.

En el mismo comunicado del anuncio, Delivery Hero explicó que la firma neoyorquina se hará cargo de aquellos mercados “donde Uber Eats y Delivery Hero compiten", y que la operación está sujeta "a la finalización de la oferta pública de adquisición de Uber y otras condiciones habituales, por un importe aproximado de 1.400 millones de euros (unos US $ 1.500 millones)”.

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El sello

Con sede en la Gran Manzana, la firma fundada en 2021 es liderada por tres actores con amplia trayectoria en el mundo de las finanzas y gobierno estadounidense, cuyos apellidos forman la sigla SSW. Se trata de Eric Schwartz, Joshua Steiner y Antonio Weiss.

En su página web, el fondo se describe como "un socio de confianza para importantes corporaciones, empresas de inversión y familias”. Su especialidad, en esta línea, se consigna que es invertir “en empresas de alta calidad y colaborar con socios para crear valor duradero para todas las partes interesadas”.

A la fecha, desde su fundación, SSW ha liderado operaciones de gran escala. La primera, en 2021, con la adquisición privada Veoneer, un proveedor sueco de tecnología para la industria automotriz, por cerca de US $ 4.600 millones.

Según un documento compartido por la compañía, en esta ocasión “SSW adoptó un enfoque práctico y directo, trabajando codo a codo con el equipo directivo de Veoneer para respaldar la estrategia existente de la firma e identificar los lugares adecuados a largo plazo para sus tres negocios independientes”.

¿El resultado? "SSW separó Veoneer en tres líneas de negocio distintas, para las cuales finalmente encontró los lugares adecuados a largo plazo".

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Otra operación de gran peso es la adquisición privada en 2024 de ESR Group desde la Bolsa de Hong Kong, por unos US$ 7.100 millones. Según SSW, desde dicho entonces la firma y sus socios han invertido cerca de US$ 800 millones en la empresa y “han ayudado a transformar ESR en un negocio más enfocado, posicionado para un crecimiento a largo plazo”.

El corazón de la oficina, por tanto, sería precisamente ese: transformar negocios, hacerlos crecer y luego encontrar socios estratégicos para su venta.

Con Delivery Hero, específicamente, sus socios afirmaron en un comunicado público en su página web, que –de concretarse la operación– apoyarán su “gerencia para garantizar que estas empresas sigan creciendo, invirtiendo en su personal y brindando un servicio excepcional a los clientes. Paralelamente, lideraremos el proceso para encontrar las mejores opciones a largo plazo para estas empresas, donde puedan seguir prosperando".

En el intertanto, precisaron que las empresas (como PedidosYa, en Latinoamérica), seguirán funcionando con la misma infraestructura tecnológica y operativa que hoy rige en Delivery Hero, ya sea la plataforma, el motor logístico y las capacidades de datos que respaldan a las marcas.

“Esto significa que los equipos locales conservarán la velocidad y el conocimiento del mercado que los hacen competitivos, respaldados por tecnología compartida de vanguardia”, señalaron.

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Doble click a los tres cerebros



Detrás de SSW Partners están tres mentes ejecutivas y financieras: Eric Schwartz, Joshua Steiner y Antonio Weiss.

El primero, por su lado, recorrió un extenso camino de 23 años como miembro del Comité de Dirección y coordinador del Comité de Socios en el prestigioso banco de inversión Goldman Sachs. Actualmente, además de ejercer como director en varias empresas privadas, es el propietario principal de Paris Basketball, equipo francés de este deporte.

Steiner, por su lado, es miembro actual del Consejo de Administración de Bloomberg LP. Su currículum también considera el haber sido fundador y presidente de la firma de capital privado y gestión de activos, Quadrangle Group LLC; y director general de la firma de asesoramiento financiero, Lazard.

Weiss, por último, fue asesor del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama. Previamente, trabajó en Lazard durante 20 años y ocupó el puesto de director global del brazo de banca de inversión en la firma.