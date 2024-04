Ostalé y el momento de Falabella: “Para el año 2024 los pronósticos hablan de menos viento en contra, pero no auguran vientos de cola"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Falabella publicó su memoria del año 2023 y, en sendas cartas, su presidente, Enrique Ostalé, y su nuevo gerente general, Alejandro González, se refirieron a la situación que ha enfrentado la compañía el último tiempo. El retailer cerró el año pasado con una caída de 8,5% en sus ingresos, perdió el grado de inversión otorgado por las clasificadoras de riesgo y ha estado impulsando una reestructuración profunda para recuperar rentabilidad.

“Estamos muy conscientes de que este año (2023) ha sido difícil”, escribió Ostalé. El exWalmart señaló que “parte de nuestros débiles resultados de este año responden a un entorno negativo en nuestros tres mercados principales, donde se sincronizaron crisis económicas y desafíos políticos. Pero más allá del entorno, sabemos que las respuestas y soluciones adecuadas dependen de nosotros”.

El directivo aseguró que la empresa está tomando todas las medidas necesarias para recuperar su grado de inversión “lo antes posible” y que tienen una posición de solvencia sólida que les permite abordar tranquilamente los compromisos financieros, con una posición de caja holgada y sin vencimientos relevantes de deuda en el horizonte cercano.

“En Falabella sabemos que somos protagonistas de nuestro futuro y no víctimas de las circunstancias. No podemos controlar los vientos, pero sí las velas y el timón. Para el año 2024 los pronósticos hablan de menos viento en contra, pero no auguran vientos de cola. Hay muchos ajustes que debemos seguir realizando para que nuestra nave se mueva con agilidad en la respuesta a nuestros clientes y accionistas”, escribió.

El análisis del CEO

González, en tanto, realizó un minucioso repaso del momento de la compañía. Admitió que comenzaron el año con “resultados distantes a nuestras expectativas y a las del mercado”, pero argumentó que han logrado fortalecer la posición financiera, disminuyendo el ratio de deuda financiera sobre Ebitda de un peak de 8,6 veces a 6,5 veces en diciembre, además de un incremento de más de US$ 500 millones en caja no bancaria.

El ejecutivo -que llegó a su nuevo cargo luego de 17 como gerente de Finanzas- agregó que mejoraron la gestión de inventario; que redujeron en un 5,4% nominal los gastos de administración y venta; que están avanzando con un plan de venta de activos por hasta US$ 1.000 millones; y que anunciaron un plan de inversiones “selectivo y focalizado”, un 24% inferior al del año anterior.

“Mirando hacia el futuro, estamos optimistas (...) Los últimos años fueron turbulentos y hemos sabido navegarlos para salir fortalecidos y más resilientes”, apuntó González.