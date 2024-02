Falabella culmina 2023 con caída de 8,5% en sus ingresos, pero logra reducir indicador de deuda financiera

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Falabella publicó sus estados financieros consolidados de 2023, que cerró con una caída de un 8,5% en sus ingresos, en un año que, para la firma ligada a los Solari y Del Río, estuvo marcado por un entorno de consumo complejo y planes de recortes de gastos y ventas de activos para reducir la deuda.

No obstante, en un comunicado, la compañía destacó que las caídas en las ventas se han moderado. "En el cuarto trimestre registraron una reducción de 6% versus 2022, lo que se compara con la baja de 10% en el tercer trimestre, llegando a US$3.559 millones", dijo.

Por otro lado, el indicador de deuda financiera neta sobre Ebitda mostró bajas significativas y se posicionó en una razón de 6,5x. Este indicador es uno de los que más ha preocupado a los inversionistas, pues llegó a elevarse hasta una razón de 8,6x, siendo que la empresa ha manifestado sentirse cómoda con niveles de 3x.

Alejandro González, gerente general interino de Falabella, destacó que en el cuarto trimestre el Ebitda mejoró un 30% y afirmó que el plan estratégico de la empresa les ha permitido "mejorar significativamente los márgenes, cumplir nuestro plan de eficiencias y ser muy selectivos en nuestras inversiones, a pesar del entorno de consumo desafiante".

Falabella reportó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) utilidades anuales por US$ 69 millones. No obstante, esta cifra incluye un ajuste contable por revalorización de activos que se efectuó este año. De no mediar ese efecto, la empresa habría informado pérdidas por unos US$ 39 millones.

En desarrollo...

El dispar desempeño de las filiales: Mallplaza sube, Sodimac baja