Buen desempeño de los negocios y baja comparación de Argentina impulsan los resultados de Cencosud

Durante el primer semestre, las utilidades de la firma escalaron a $ 195.265 millones, es decir un alza del 186% respecto al mismo periodo del año anterior.

Un buen comienzo de año reportó Cencosud. Durante el primer semestre de 2025, las utilidades de la firma ligada a la familia Paulmann escalaron a $ 195.265 millones, es decir un alza de 186% respecto al mismo periodo del año anterior, atribuido principalmente a un “buen desempeño” y a una baja comparación en relación a enero-junio de 2024, por el entorno económico de Argentina.

La cadena informó que cerró la primera mitad del año con ingresos por $ 8.202.925 millones, lo que representa un crecimiento de 3,8% en comparación con enero-junio del año anterior.

Este desempeño, declaró el retailer, fue impulsado por el crecimiento de ingresos en todas las unidades de negocios en Chile y Argentina, así como por una aceleración en Colombia, que registró la mayor alza en ventas desde 2022.

“En el caso de Estados Unidos, los ingresos crecieron de manera histórica (9% en dólares, su moneda local) por la apertura de tres nuevas tiendas”, recalcó Cencosud.

Según la firma ligada a la familia Paulmann, uno de los hitos relevantes del período fue el desempeño de las marcas propias, que alcanzaron una penetración récord de 18%; mientras que las ventas online experimentaron un alza de 7,8%.

Además, durante el período la compañía avanzó en su plan de crecimiento con la apertura de cinco nuevas tiendas en la región, tres en Estados Unidos, una tienda GIGA en Brasil y un nuevo Jumbo en Colombia.

“Este trimestre destacamos avances relevantes en nuestros negocios y prioridades estratégicas en todos los países donde operamos. Seguimos avanzando con determinación en nuestra estrategia y en el fortalecimiento de nuestro ecosistema de retail multiformato”, dijo el gerente general corporativo de Cencosud, Rodrigo Larraín.

En tanto, el Ebitda ajustado consolidado registró una disminución de 5,5% interanual, debido principalmente al impacto contable de los ajustes por hiperinflación en Argentina. Al excluir este efecto, el indicador mostró una expansión real de 1,3% interanual.