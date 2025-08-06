Cenco Malls cierra el primer semestre del ejercicio con un crecimiento de 8,6% en sus ventas

En tanto, las utilidades cayeron 3,7% debido “principalmente a un mayor cargo por impuestos", dijeron desde la filial de centros comerciales de Cencosud.

El brazo inmobiliario de centros comerciales de Cencosud, Cenco Malls, reportó sus resultados al cierre del primer semestre de 2025.

Durante el periodo, los ingresos de la firma escalaron un 8,6% a $ 181.252 millones, explicado por el aumento de superficie bruta arrendable (GLA) principalmente en Cenco Costanera, Cenco Portal la Dehesa y oficinas, sumado a un mayor ingreso variable impulsado por el desempeño de ventas de locatarios.

En tanto, las utilidades del brazo inmobiliario de la familia Paulmann cayeron un 3,7% a $ 123.798 millones. Según Cenco Malls, esta caída se debe “principalmente a un mayor cargo por impuestos, que contrarresta el mejor desempeño tanto operacional como no operacional”.

Respecto de la ocupación de los centros comerciales, la empresa informó un 98,5%, por sobre el 98% alcanzado en el mismo período de 2024, considerando incluso la incorporación de cerca de 5.000 m2 de nuevo GLA. En el caso de Chile, Cenco Malls logró un 99,3% de ocupación, un alza de 51 puntos base en relación al 98,8% informado durante el segundo semestre del año anterior.

Respecto a las visitas en los centros comerciales, estas superaron los 32 millones de personas. En tanto, las ventas de locatarios mostraron un alza de 5,6% frente al mismo período del año pasado, alcanzando los $ 1.195.952 millones en la región.

“Los resultados del trimestre reflejan una operación sólida y una estrategia que sigue dando frutos. El crecimiento en ingresos responde a una propuesta comercial atractiva, una experiencia cada vez más valorada por nuestros visitantes y una ejecución disciplinada que prioriza la eficiencia y el servicio", destacó el gerente general de Cenco Malls, Sebastián Bellocchio.

Y agregó que como empresa mantuvieron un "alto nivel de generación de caja operacional, lo que nos permite continuar invirtiendo en proyectos que transforman nuestros centros comerciales y nos abre las puertas a nuevas alternativas que generen valor para nuestros clientes y locatarios”.