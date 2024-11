Capstone busca socio para proyecto de US$ 2.315 millones en Atacama y contrata a banco RBC Dominion Securities

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La canadiense Capstone Copper busca socio para su proyecto Santo Domingo en la Región de Atacama, donde planea invertir US$ 2.315 millones en una operación de cobre, oro y hierro con la cual elevará la producción cuprífera de la empresa en más de 60% en el corto plazo, pasando de producir 270.000 toneladas a unas 400.000 toneladas hacia fines de la década.

Para tal operación contrató los servicios del banco canadiense RBC Dominion Securities.

Esta semana la firma minera convocó a un granado grupo de inversionistas y analistas a un recorrido por sus operaciones en Chile, tour que incluyó Mantos Blancos, la reciente mina Mantoverde, su planta piloto de extracción de cobalto, así como instalaciones cruciales para el negocio, como su planta desaladora para Mantovende.

Y en la visita estaba el proyecto Santo Domingo, considerado por Capstone como pieza clave para desarrollar en Atacama un distrito minero de clase mundial, donde no sólo se producirá cobre, sino también minerales estratégicos como oro, hierro y cobalto. Esta iniciativa considera el desarrollo de infraestructura complementaria como un puerto y una nueva planta desaladora.

Una de las ventajas de este proyecto es las sinergias que logra con Mantoverde, recién inaugurada este año, ya que está apenas a 35 kilómetros al noroeste de esta operación. Además, Santo Domingo está próxima a un depósito de cobre sin desarrollar de propiedad de Capstone Copper denominado Sierra Norte.

Todos estos activos permitirán a la empresa minera crear lo que denominan el Distrito Atacama, que según sus estudios es una zona de “clase mundial” en un área de tradición minera como es la Tercera Región.

Capstone Copper es la compañía resultante de la fusión -en marzo de 2022- de Capstone Mining y Mantos Copper y se transa en la Bolsa de Valores de Toronto y su CEO es John MacKenzie, exmandamás de Anglo American en Chile, quien es parte del equipo anfitrión de los inversionistas visitantes junto al presidente de la compañía, Cashel Meagher; el vicepresidente y jefe de operaciones en Chile, James Whittaker (ex presidente de Escondida); y el también vicepresidente de servicios técnicos Peter Amelunxen.

A estos ejecutivos se sumaron el gerente de Mantos Blancos, Jaime Rivera; su homólogo de Mantoverde, Óscar Flores y el director del proyecto Santo Domingo, Sergio Gaete.

Además de los activos en Chile, Capstone Copper posee Pinto Valley en Arizona, que es la única planta de procesamiento actualmente en funcionamiento ubicada en el histórico distrito minero Globe-Miami, uno de las zonas mineras más antiguas y productivas de EEUU. También opera la mina subterránea de cobre y plata Cozamin en Zacatecas, México.

BHP invertirá hasta US$ 13.700 millones en Chile y se perfila a ser su mayor desembolso en el país desde Escondida

Rentabilidad del proyecto

Según el informe financiero enviado a los reguladores canadiense a fines de octubre, Santo Domingo es “un sólido proyecto de cobre, hierro y oro con un VAN (Valor Actual Neto) después de impuestos (8%) de US$ 1.700 millones y una tasa interna de retorno después de impuestos del 24,1%”.

“El costo de capital inicial total de US$2.315 millones genera una intensidad de capital de aproximadamente US$21.900 por tonelada de producción anual de cobre equivalente durante la vida útil de la mina”, señaló la empresa en dicho reporte.

En la exposición a inversionistas durante esta semana, la compañía hizo ver que la inversión por tonelada de producción es un tercio más baja que Quebrada Blanca 2 de Teck (US$ 33.000 por tonelada), de menor cuantía que Nueva Centinela de Antofagasta Minerals (US$ 26.000 por tonelada) más cercana a la expansión de El Abra de Freeport McMoran - Codelco (US$ 21.000 por tonelada).

En dicha presentación, Capstone destacó que la inversión inicial tendrá un tiempo de recuperación de tres años después de impuestos.

El Ebitda anual previsto para Santo Domingo es, en promedio, de US$ 850 millones y tendrá en promedio un costo (C1) de US$ 0,28 por libra durante los primeros siete años de operación.

El sistema de producción es open pit o rajo abierto, la mina tendrá una vida útil de 19 años, con una reserva de mineral de 436 millones de toneladas (en comparación con los 392 millones de toneladas anteriores) con una ley de cobre de 0,33%, una ley de mineral de hierro de 26,5% y una ley de oro de 0,05 gramos por tonelada.

Con Santo Domingo, la producción de Capstone Copper crecerá sobre 60% en el corto plazo, con una producción cuprífera de 400.000 toneladas anuales.

Pero además, la compañía canadiense resaltó que el área de influencia de Santo Domingo propiedad incluye a la comunidad de Diego de Almagro, Chañaral y Caldera, por lo que “no existen tierras o territorios indígenas de cualquier tipo reclamado en el proyecto”.

Un aspecto fundamental del proyecto es que ya cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental favorable desde 2015, destacó Capstone Copper.