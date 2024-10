Codelco gana US$ 227 millones al tercer trimestre y producción aumenta 2% entre julio y septiembre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La estatal Codelco registró una utilidad de US$ 227 millones entre enero y septiembre de 2024 frente a los US$ 19 millones de ganancia que anotó en igual lapso de 2023, informó la compañía.

La corporación del cobre generó US$ 4.022 millones de Ebitda -utilidades antes de impuestos, intereses y depreciación y amortización-, 24% más que en el mismo lapso de 2023, cuando la cifra alcanzó a US$ 3.327 millones.

La producción, en tanto, fue de 918 mil toneladas, 4,9% menos respecto a igual periodo del año anterior.

Cambio de tendencia

Pese al retroceso año/año, la cuprífera destacó que "la brecha se va acortando" y expuso que al primer trimestre la diferencia sobre el año anterior fue de -9,6%, en tanto que a septiembre disminuyó a -5%.

La extracción del trimestre julio-septiembre aumentó 2% con relación al mismo período de 2023, y agosto junto con septiembre superaron en este indicador a los mismos meses de 2023.

"Este trimestre rompimos la tendencia y comenzamos a recuperar la producción", dijo Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco. "Mantendremos todos los esfuerzos para que los indicadores sigan mejorando hacia fin del año", agregó

Respecto al avance trimestral, explicó que “ha sido el resultado de diversas iniciativas operativas desplegadas para mitigar, por una parte, los efectos del lamentable accidente fatal ocurrido en marzo en la División Radomiro Tomic que detuvo esa operación por más de un mes y, por otra, el desfase de la entrada en producción de Rajo Inca”.

En lo que va del año, la estatal reportó que el costo directo de producción (C1) se mantuvo en línea con el periodo anterior (205 centavos de dólar la libra este trimestre, versus los 204,3 del tercer trimestre de 2023).

En tanto, el costo neto a cátodo (C3) registró un alza de 4,9%, debido principalmente a la menor producción en algunas operaciones, el desarrollo de planes mineros que buscan la recuperación de sectores productivos -como los que se implementaron en la División Ministro Hales- y al cierre de cuatro negociaciones colectivas. Respecto al último punto, la empresa destacó la negociación de la de División El Teniente, "que logró un acuerdo en beneficio de más de tres mil trabajadores y trabajadoras, en el marco de la continuidad del plan estratégico acordado con sindicatos y federaciones", indicó la cuprera.

Los aportes al Fisco hasta septiembre fueron de US$ 1.064 millones, un 3,4% menos que en 2023, cuando fueron del orden de US$ 1.102 millones. Ante el "muy leve descenso", Alvarado indicó que la cifra "nos permite sostener la meta de aportes anuales comprometidos con el Ministerio de Hacienda, en torno a US$ 1.500 millones”.

Proyectos estructurales y cartera de inversiones

En cuanto a los proyectos estructurales de Codelco, la estatal informó que el proyecto Andesita de El Teniente, que cuenta con un avance de ejecución del 57,6%, inició actividades de extracción de mineral y comenzará su producción durante los próximos meses.

Por su parte, Andes Norte (nuevo Nivel Mina) muestra 75,7% de avance respecto del programa del proyecto reformulado, desarrollo que logró superar los efectos de los estallidos de roca del año anterior y contempla el inicio de extracción de mineral durante el primer trimestre de 2025.

En Rajo Inca, con 87,7% de avance total, los trabajos en la mina se encuentran finalizados. "Su prestripping fue ejecutado de forma excepcional a pesar de su complejidad y las contingencias provocadas por los incumplimientos del anterior contratista", indicó la estatal. Agregaron que ya se dispone de mineral a la vista para iniciar el tratamiento en la planta, la cual se encuentra en proceso de pruebas operacionales para, posteriormente, iniciar la producción durante los últimos meses de este año.

La primera fase de la infraestructura del Nivel 1 de Chuquicamata Subterránea alcanzó 67,2% de avance. En tanto, Traspaso Andina continúa el ramp up de la segunda línea de chancado que se inició en abril de 2024.

Por otro lado, se informó que la desalinizadora para las Operaciones Norte que se construye en Caleta Viuda, al sur de Tocopilla, tiene un avance físico de 52%, por lo que su entrada en operación se mantiene para inicios de 2026.