Enaex sella nuevo hito en su internacionalización: aterriza en India tras firmar acuerdo con empresa de manufactura avanzada

Tras un proceso que se inició en 2025, la filial del grupo Sigdo Koppers y N.A.N. GreenMet establecieron una alianza que desarrollar soluciones avanzadas de voladuras para infraestructura y minería en ese país.

Su primera incursión en India selló este martes Enaex. La filial del grupo Sigdo Koppers, y N.A.N. GreenMet, empresa de manufactura avanzada, anunciaron la firma de un Joint Venture para el desarrollo de una empresa de explosivos en ese país.

El acuerdo, firmado hoy por los CEO de ambas compañías tras un proceso que se inició en 2025, permitirá potenciar la estrategia de internacionalización de la compañía chilena y acceder al mercado en dicho país. Mientras, para N.A.N. GreenMet, la alianza representa un nuevo paso en su estrategia de desarrollar negocios industriales de escala en sectores clave para la economía india.

Según se informó este martes en un comunicado, N.A.N. GreenMet es una de las empresas más relevantes de la industria en India en cuanto energías limpias, con foco en el desarrollo de plataformas industriales en sectores estratégicos para la transición energética y la manufactura avanzada.

Se destacó que la compañía está desarrollando negocios estratégicos en los ámbitos de minerales críticos, energía limpia, reciclaje de baterías, imanes de tierras raras y soluciones industriales de alto valor, mediante alianzas tecnológicas globales y la ejecución industrial en la India. "N.A.N. GreenMet está apoyando la transición de la India hacia un ecosistema de energía limpia resiliente y autosuficiente, gracias a su profundo conocimiento del ecosistema de la India, del contexto normativo y su capacidad de ejecución", agregaron en el escrito.

En tanto, se explicó, la compañía chilena aportará su tecnología propietaria, know-how técnico, estándares operacionales y de seguridad, así como su experiencia desarrollada a lo largo de más de un siglo en la industria. También participará -dijeron- activamente en la implementación del modelo operativo del Joint Venture y en la gestión técnica y comercial del negocio.

Las actividades de este joint venture estarán enfocadas principalmente en el desarrollo de emulsiones, detonadores y soluciones avanzadas para voladuras, en los que -según dijeron- "Enaex es referente global, centrándose en sectores industriales de alto crecimiento, entre los que se incluyen el desarrollo de infraestructuras, la explotación de canteras, el mineral de hierro y los metales ferrosos y no ferrosos".

"Consolida nuestra presencia y liderazgo"

Tras la firma del acuerdo, en el comunicado, el presidente del directorio de Enaex, Juan Eduardo Errázuriz, afirmó que la operación da cuenta de la convicción con que la compañía está ejecutando su estrategia de internacionalización: “Este hito consolida nuestra presencia y liderazgo en las regiones mineras más relevantes del mundo y refuerza una estrategia que combina crecimiento, innovación y sostenibilidad, de la mano de un partner de primer nivel".

De acuedo a Errázuriz, "esta operación nos permitirá llevar nuestro modelo de negocio probado y nuestra propuesta de valor a uno de los mercados de mayor potencial del mundo”. “Que hoy un 64% de nuestros ingresos provenga de operaciones fuera de Chile da cuenta de la solidez de nuestra internacionalización y de la capacidad de la compañía para seguir generando valor en un entorno cada vez más desafiante a nivel local y global”, enfatizó.

Mientras, el fundador y vice chairman de N.A.N GreenMet, Navin Agarwal, señaló que “el ecosistema de infraestructuras y recursos de la India está entrando en una nueva fase caracterizada por la seguridad, la precisión y la productividad. Este joint venture conjunto con Enaex supone un paso importante hacia el desarrollo de capacidades de voladura de precisión de primer nivel".

"Los puntos fuertes de N.A.N. GreenMet en materia de ejecución y su conocimiento del ecosistema industrial y sus actores, combinados con la tecnología y los estándares operativos globales contrastados de Enaex, crearán una plataforma de confianza que impulsará el crecimiento de las infraestructuras y la minería en la India”, sostuvo.