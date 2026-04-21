Enaex invertirá del orden de US$ 100 millones este año y ve efecto acotado por conflicto en Medio Oriente

El gerente general de la filial de Sigdo Koppers, Juan Andrés Errázuriz, indicó que buscarán fortalecer su presencia en los países en los que operan.

Un efecto acotado frente al conflicto en Medio Oriente están visualizando por el momento en Enaex, filial de Sigdo Koppers, mientras apuestan por invertir este año del orden de US$ 100 millones, manteniendo el ritmo de los últimos dos años. Así lo reveló este martes el gerente general de la compañía, Juan Andrés Errázuriz, tras participar en la junta ordinaria de accionistas.

Más que pensar en una nueva geografía, el foco este año para la firma de explosivos es fortalecer su presencia en los países en los que operan. "Este año nuestro foco es más de consolidación. O sea, invertir más en aquellos países en que hoy día tenemos una situación potente. La idea es consolidar esa posición continuando las inversiones que se requieren para acompañar el crecimiento de la industria minera", aseguró a DF al ser consultado.

En cuanto a los planes de la filial en medio del escenario internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente, Errázuriz indicó que en primer lugar es asegurar la continuidad operacional: "Hay algunos insumos bien críticos que en parte nosotros producimos, como el nitrato de amonio, y en parte también importamos en algunos países donde operamos.Tenemos que asegurar la certeza de contar con ese insumo para poder darle un servicio confiable y permanente a nuestros clientes".

Sin embargo, afirmó que, afortunadamente, "nosotros versus otro de nuestros competidores, tenemos una parte importante del suministro que lo fabricamos nosotros mismos, por lo cual tenemos una baja exposición". Pese a todo, añadió que han procurado tener algún aumento de stocks, como una medida de precaución. Esto, considerando que existe incertidumbre respecto a la duración del conflicto en Medio Oriente.

"Algo así como un 25% de los insumos que se usan o el insumo mayoritario que se usa para la fabricación de explosivos pasa o circula por la zona del canal de Ormuz", puntualizó.

Respecto a un eventual aumento de costos para la compañía, Errázuriz indicó que la firma tiene una situación financiera muy sólida: "Eventualmente hay un pequeño costo financiero por anticipar algunas compras, pero no es de gran envergadura. Y en general tenemos además relaciones de muy largo plazo con los proveedores. Entonces, los proveedores han estado muy cercanos y no han apoyado en este proceso".

¿Hasta el momento sería un efecto más acotado el que han tenido a partir de la guerra? "Yo diría que sí. Nosotros operamos en distintos mercados. Por ejemplo, el mercado australiano ha tenido más dificultades porque, sumado al efecto internacional, una planta local tuvo que parar la producción por una falla mecánica. Afortunadamente en ese mercado tenemos una política de mantener stock relativamente alto y nos ha permitido pasar por esa situación sin grandes inconvenientes", explicó el ejecutivo.

Consultado sobre el impacto teniendo en cuenta el golpe que ha sufrido la minería en esta crisis internacional, Errázuriz reconoció que el sector ha tenido un efecto por la logística "pero en general es un efecto que se balancea". Esto, porque hay también algunas contracciones de demanda que hace que aquellos que tengan producción estén experimentando una mayor demanda por sus productos, generando como consecuencia un aumento de los precios.

Según explicó, "si bien el costo de la minería ha subido, también ha subido sus precios, lo cual ha permitido que al menos en nuestros clientes, han enfrentado una situación de precios positiva, por lo cual ellos tienen una situación sólida financiera, a pesar del aumento en algunos costos logísticos y de otra naturaleza. Por lo tanto, estamos tranquilos".

En un comunicado, en cuanto a las perspectivas del negocio, Errázuriz, señaló: "Vemos con optimismo el momento que vive la industria del cobre, con mejores perspectivas de precio, nuevas inversiones y una demanda de largo plazo asociada a la electrificación y la electromovilidad. Ese escenario abre oportunidades relevantes para seguir fortaleciendo una minería más eficiente, segura y sostenible, con innovación al servicio de nuestros clientes”.

En tanto, en su presentación ante los accionistas, el presidente del directorio de Enaex,

Juan Eduardo Errázuriz, destacó 2025 fue un año de sólidos avances para la compañía, "en el que seguimos consolidando nuestra presencia en las regiones mineras más relevantes del mundo y fortaleciendo nuestro liderazgo a través de una estrategia que integra crecimiento, innovación y sostenibilidad. El hecho de que un 64% de nuestros ingresos provenga de operaciones fuera de Chile refleja la solidez de nuestra internacionalización y la capacidad de la compañía para seguir generando valor en una industria cada vez más exigente”.