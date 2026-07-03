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La disputa por 9.470 hectáreas en Atacama que enfrenta hace 15 años a la familia Prokurica y a CMP

Un perito designado por la justicia revisó más de 150 años de títulos de dominio, cartografía histórica, textos manuscritos de antaño para desenredar la controversia de los deslindes, en los que se ubica Faena Minera Algarrobo de CMP.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Lunes 6 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Patricia Marchetti
<p>Parte del área en disputa entre SAK y CMP, donde se emplaza Faena Minera Algarrobo, en la Región de Atacama.</p>

Parte del área en disputa entre SAK y CMP, donde se emplaza Faena Minera Algarrobo, en la Región de Atacama.

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