La oferta mundial de cobre ahora parece repentinamente escasa

El superávit de cobre previsto hasta 2024 prácticamente ha desaparecido.

Se suponía que los próximos dos años serían una época de abundancia para el cobre, gracias a una serie de grandes proyectos nuevos que se pusieron en marcha en todo el mundo. La expectativa en la mayor parte de la industria era un superávit cómodo antes de que el mercado vuelva a ajustarse a finales de esta década, cuando se espera que la creciente demanda de vehículos eléctricos e infraestructura de energía renovable choque con la falta de nuevas minas.

En cambio, la industria minera ha puesto de relieve cuán vulnerable puede ser el suministro, ya sea debido a la oposición política y social, la dificultad de desarrollar nuevas operaciones o simplemente el desafío diario de extraer rocas de las profundidades de la tierra.

En las últimas dos semanas, se ordenó el cierre de una de las minas de cobre más grandes del mundo ante feroces protestas públicas, mientras que una serie de reveses operativos obligaron a una de las principales mineras a recortar sus pronósticos de producción.

La eliminación repentina de alrededor de 600.000 toneladas de oferta esperada haría que el mercado pasara de un gran superávit esperado a un equilibrio, o incluso a un déficit, dicen los analistas. Y también es una importante advertencia para el futuro: el cobre es un metal esencial necesario para descarbonizar la economía global, lo que significa que las empresas mineras desempeñarán un papel clave para facilitar el cambio hacia la energía verde.

Si bien la reacción de los precios a las interrupciones de la oferta ha sido silenciosa hasta ahora (en medio de las preocupaciones actuales sobre el sector inmobiliario de China), cualquier señal de recuperación de la demanda afectaría a un mercado ajustado.

Desde Panamá hasta Chile

La semana pasada, el gobierno de Panamá ordenó formalmente a First Quantum Minerals Ltd. que pusiera fin a todas las operaciones en su mina de cobre de US$ 10 mil millones en el país. La orden se emitió tras semanas de protestas y disputas políticas que llegaron a un punto crítico cuando la Corte Suprema del país invalidó la ley que sustentaba su licencia minera. El gigante Cobre Panamá puede producir unas 400.000 toneladas de cobre al año.

Mientras el mercado asimilaba la noticia de que una de las minas más grandes estaba cerrando (al menos por ahora), Anglo American Plc lanzó su propia bomba de producción el viernes con el anuncio de que recortará la producción de su negocio insignia de cobre en América del Sur.

Si bien los problemas en sus minas de platino y mineral de hierro en Sudáfrica fueron bien publicitados, los recortes en el cobre tomaron por sorpresa a los inversionistas, lo que hizo que las acciones de la compañía cayeran un 19%. Anglo ha reducido su objetivo de producción de cobre para el próximo año en unas 200.000 toneladas, esencialmente eliminando del suministro mundial el equivalente a una gran mina de cobre. La producción caerá aún más en 2025.

BMO Capital Markets, que pronosticaba un gran superávit de cobre refinado el próximo año, ahora ve en cambio un pequeño déficit. Goldman Sachs Group Inc., que ha sido mucho más optimista con respecto al cobre y ya pronosticó un déficit de metal refinado para 2024, ahora prevé que ese déficit se disparará a más de medio millón de toneladas. Jefferies también espera ahora un déficit importante el próximo año.

Ajuste cada vez más evidente

"Los recortes de suministro refuerzan nuestra opinión de que el mercado del cobre está entrando en un período de ajuste mucho más claro", dijeron analistas de Goldman, incluido Nicholas Snowdon.

La expectativa de un mercado más relajado en el corto plazo ha pesado sobre los precios durante gran parte de este año, dejando al cobre a la deriva. A principios de octubre, el Grupo Internacional de Estudio del Cobre dijo que espera un excedente de 467.000 toneladas el próximo año, su mayor pronóstico de exceso desde 2014.

Los inventarios de cobre vivo en la Bolsa de Metales de Londres habían aumentado desde mediados de año a un máximo de dos años, pero ahora han retrocedido durante tres semanas consecutivas.

"Las perturbaciones han aumentado significativamente y ahora es cada vez más probable que se produzca un déficit de mercado", afirmó Jefferies. "Podríamos estar al pie del próximo ciclo del cobre".