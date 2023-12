Anglo American anuncia drástico recorte en producción de cobre y acción se hunde 19%

Anglo American Plc sufrió su mayor caída accionaria desde la crisis financiera mundial, después de revelar planes para recortar drásticamente la producción en un intento por reducir costos en medio de problemas logísticos y operativos.

Si bien Anglo ha tenido problemas con sus operaciones de platino y mineral de hierro en Sudáfrica, los mayores y más sorprendentes recortes se produjeron en su negocio de cobre en América del Sur. Sus minas allí son las joyas de la corona de la compañía, ya que producen un producto que muchos en la industria esperan que enfrente una escasez cada vez mayor a finales de esta década.

Anglo redujo su objetivo de producción de cobre para 2024 a entre 730.000 y 790.000 toneladas, desde hasta 1 millón de toneladas, esencialmente eliminando del suministro mundial el equivalente a una gran mina de cobre. La producción caerá aún más en 2025, antes de comenzar a aumentar nuevamente el año siguiente.

El mayor problema de la empresa es su mina Los Bronces en Chile. Como muchas de las minas de cobre más grandes de la industria, la operación tiene más de 100 años y Anglo ahora está luchando con un mineral duro que contiene bajas leyes de metal. En lugar de extraer este mineral costoso de procesar, la compañía decidió esperar hasta poder mezclarlo con material de mayor ley. Desafortunadamente para Anglo, eso llevará varios años.

Las acciones de la minera cayeron un 19% el viernes, la mayor caída desde octubre de 2008. Las acciones han perdido más del 40% de su valor este año, agobiadas por las dificultades en su negocio de diamantes y la caída de los precios de materias primas clave como el paladio.

Si bien la mayoría de las minas de materias primas de Anglo tienen actualmente excedentes en medio de una débil demanda de China y economías lentas en otros lugares, la escala de los recortes de producción de la compañía probablemente se sumará a la escasez esperada de algunos materiales en el futuro.

El cobre es un material esencial necesario para descarbonizar la economía global, y la mayoría de los analistas y ejecutivos mineros ven una inminente escasez del metal, con pocas minas nuevas en el horizonte.

Las perspectivas a corto plazo para el suministro de cobre ya se habían endurecido en las últimas semanas, cuando las protestas contra la enorme mina panameña de First Quantum Minerals Ltd. obligaron a la compañía a detener la producción, incluso antes de que el gobierno ordenara formalmente el cierre de la operación.

La caída de la producción también agregará otro dolor de cabeza para el relativamente nuevo director ejecutivo de Anglo, Duncan Wanblad, quien ya ha enfrentado un comienzo difícil en su mandato. Asumió el cargo cuando los precios de la mayoría de las materias primas alcanzaron un récord, pero han bajado desde entonces. La cartera de la compañía también se ha visto obstaculizada por problemas que van desde condiciones climáticas extremas hasta fallas en infraestructura crucial en Sudáfrica.

La minera reducirá sus gastos en otros US$ 500 millones el próximo año, además de una reducción de US$ 500 millones ya anunciada. Planea recortar su gasto de capital en US$ 1.800 millones hasta 2026.

"Dada la continua y elevada volatilidad macroeconómica, estamos siendo deliberados a la hora de reducir nuestros costos y priorizar nuestro capital para impulsar una producción más rentable sobre una base sostenible", dijo Wanblad.

Menor producción

En general, la producción de Anglo será aproximadamente un 4% menor el próximo año, antes de caer otro 3% en 2025, dijo. También rebajó las previsiones para los metales del grupo del platino, el mineral de hierro, el níquel y el carbón.

La compañía ha estado luchando contra desafíos en sus operaciones en Sudáfrica, abordando la caída de los precios de los PGM y el mal desempeño de la infraestructura ferroviaria y portuaria que está obstaculizando las exportaciones de mineral de hierro. Anglo dijo que su producción de PGM podría caer hasta 3,3 millones de onzas el próximo año, desde 3,8 millones de onzas este año.

Los retornos para los mineros de PGM están "en el punto más bajo visto en esta industria en los últimos 30 años", dijo Wanblad. Los precios del paladio y el rodio han caído rápidamente este año, disminuyendo un 46% y un 65%. Al platino le ha ido mejor, cayendo alrededor del 14%. Anglo American Platinum Ltd. pospondrá los planes para construir una tercera concentradora en su mina emblemática Mogalakwena y ampliar la producción en su complejo Amandelbult, según Wanblad.

"Aunque claramente no es positivo que Anglo haya llegado a esta situación en la que necesita reducir su huella, creemos que esta nueva y simplificada Anglo American debería permitirle deshacerse de algunos de los aspectos del negocio que últimamente han sido más desafiantes", dijo el analista de RBC Capital Markets. dijo Tyler Broda.

Bloomberg News informó el mes pasado que la compañía también estaba considerando recortar empleos en dos unidades en Sudáfrica debido a la caída de los precios de los PGM y los obstáculos que frenan las exportaciones de mineral de hierro.

La minera ha mantenido conversaciones con el gobierno sobre la posible reducción de su fuerza laboral. Altos funcionarios del gobierno habían pedido a la empresa que considerara retrasar los recortes hasta después de las elecciones que probablemente se celebrarán alrededor de mayo.

Es poco probable que las limitaciones del ferrocarril estatal sudafricano que transporta material extraído por la unidad anglo Kumba Iron Ore Ltd. a un puerto al norte de Ciudad del Cabo se solucionen al menos hasta 2025, según Wanblad. La compañía no puede almacenar más mineral de hierro en el sitio, por lo que ha comenzado a reducir los volúmenes que extrae, dijo. "Desafortunadamente, la logística simplemente no ha estado ahí".