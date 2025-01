Máximo Pacheco, presidente de Codelco: “Estamos entre un 70% a 80% de cumplimiento de las obligaciones para que el contrato Codelco-SQM sea aprobado”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

2024 será para Codelco el año en que comenzó la senda de recuperar su producción histórica de 1,7 millones de toneladas métricas de cobre; el ejercicio en que aumentó en 35% su Ebitda respecto del período anterior y llegó a los US$ 5.500 millones de generación de caja, en tanto que los aportes al Fisco subieron 13%, con US$ 1.500 millones. Y también será el año en que dejó atrás pérdidas por US$ 591 millones de 2023 para volver a los números azules. Y en este nuevo año duplicarán las inversiones en exploración y con un Capex histórico, con lo que “Codelco se posiciona como la empresa que lidera la inversión en minería de cobre del mundo”.

Así lo señala el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, en esta entrevista donde repasa los principales hitos de 2024 y lo que viene en 2025, año marcado por la materialización de la asociación con SQM para desarrollar el litio en el Salar de Atacama.

El directivo bromea sobre el nuevo nombre que debiera tener la estatal: “Ya se debería llamar Codelcol”, por el liderazgo que asumirá en la producción mundial de litio cuando se concrete la alianza con la minera privada chilena.

En el diseño original, el 1 de enero de 2025 partía la asociación Codelco-SQM para explotar el litio del Salar de Atacama hasta el 2060 mediante una empresa conjunta donde la parte estatal tenía el 50% más uno de las acciones. Y aún cuando hay mucho avanzado -ha sido aprobada por Bélgica, Italia y Japón sin condiciones y por Brasil y Japón en libre competencia; SQM reorganizó sus filiales, activos, derechos, contratos, personal, etc.; se hicieron los trámites ante la Comisión Chilena de Energía Nuclear por nuevas cuotas de litio y una larga check list que incluye a Corfo, el SII y otros organismos del Estado- aún quedan varias autorizaciones pendientes.

El valor del contrato Codelco-SQM: “En el período 2025-2030, el 70% o más o menos del margen operacional es para el Estado de Chile, que es un negocio de varias decenas de billones de dólares”.



“En cobre, el año 2024 cruzamos el valle productivo y estamos listos para iniciar el 2025 en la escalada para retomar la cima de 1,7 millones de toneladas de cobre al finalizar la década”.

“Codelco se posiciona como la empresa que lidera la inversión en minería de cobre” del mundo”.

- Se supone que el 1 de enero de 2025 partía la nueva sociedad Codelco-SQM, estamos en enero y aún nada…

- Esta es una asociación de altísima complejidad jurídica, financiera, comercial, laboral. Entonces, todos esos elementos de la asociación son los que hay que ir cumpliendo para hacerla efectiva. Una de ellas, obviamente, es que la autoridad chilena acredite que esta asociación no tiene ningún inconveniente del punto de vista de la libre competencia.

- ¿Cuándo espera la definición de la Fiscalía Nacional Económica?

-Hemos entregado todos los antecedentes, ellos nos han pedido alguna información adicional, la hemos también entregado y yo soy muy optimista de que con toda la información que hemos entregado y con toda la discusión que ya ha ocurrido, estemos muy próximos a que eso definitivamente se obtenga por parte de la Fiscalía.

- ¿Creen que este primer trimestre la asociación esté operativa?

- Lo importante es que nosotros tenemos una asociación que está diseñada para comenzar a partir del 1º de enero de 2025, pero que tenemos que cumplir todos los requisitos. Desde el punto de vista de los beneficios asociados para Codelco, si no conseguimos partir en los primeros meses, todos los beneficios se retrotraen y se hacen efectivos desde el origen, desde la fecha del 1º de enero del 2025. Por lo tanto, nos importa obviamente, poder concretar esto a la brevedad, pero los beneficios asociados a ella están debidamente estipulados para el escenario de que nos tome algunos meses poder concretar esos requisitos.

- ¿Cuáles son los requisitos más críticos ahora?

- Está obviamente la Fiscalía Nacional Económica de Chile, pero también hay autoridades de competencia extranjera. También está la consulta indígena que está en desarrollo hoy día en el Salar de Atacama por parte de la Corfo. Esos son, yo diría, los requisitos más importantes para que a su vez, cuando ya podamos estar listos para firmar el contrato entre la Corfo y nuestra empresa filial Tarar, en ese minuto sometamos este contrato a la tramitación de la Contraloría General de la República, que tiene que tomar razón de ello y aprobarlo.

- ¿Qué porcentaje de avance tiene la asociación?

- Estamos entre un 70% a 80% de cumplimiento de las obligaciones para que el contrato pueda ser aprobado. El requisito de que se realice la consulta indígena es fundamental para que esta asociación se pueda formalizar.

- ¿Y si la consulta indígena no prospera?

- Yo no me pongo en ese escenario, porque hemos tenido muchísimas reuniones con ellos, hay muchas conversaciones, el lunes pasado el Presidente de la República recibió en La Moneda a 21 dirigentes de las comunidades atacameñas, hay animus societatis.

- Si pudieran ponerle un valor al contrato Codelco-SQM, ¿de cuánto estamos hablando?

- En el período 2025-2030, el 70% o más o menos del margen operacional del litio es para el Estado de Chile, que es un negocio de billones de dólares.

- Recientemente se aprobó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados por el acuerdo Codelco-SQM. ¿Esto puede echar atrás el acuerdo o no?

- El acuerdo lo decide el directorio de Codelco y, por lo tanto, la decisión radica en el directorio.

- En el Salar de Maricunga, se suponía que en 2024 estaba el socio estratégico...

- Ya hemos seleccionado la lista corta para el socio estratégico. Hemos trabajado muy intensamente con ellos en nuestro banco de datos y también en la visita a terreno, en el due dilligence con la segunda lista y vamos a tener propuestas vinculantes durante el primer trimestre de este año y eso es lo que nos va a permitir tomar una decisión sobre quién es, en opinión del directorio, el socio.

Más producción de cobre

- ¿Aumentó la producción ?

- 2024 es un año muy importante para nosotros, porque estuvimos resolviendo problemas de larga data que tiene Codelco: en los últimos dos años -2022 y 2023- perdió 300 mil toneladas de producción.

Pero ya el año 2024 cruzamos el valle productivo y estamos listos para iniciar 2025 en la escalada para retomar la cima de 1,7 millones de toneladas de cobre fino al finalizar la década.

- ¿Qué pasó el año 2024 en términos de producción?

- Bueno, en primer lugar, la producción de 2024 fue superior a la de 2023, ligeramente superior si comparamos año con año.

- ¿Pero cuánto más?

- Yo creo que va a estar entre 3 mil y 4 mil toneladas (la producción propia en 2023 totalizó 1.324.554 toneladas de cobre).

- Pero es poquito por encima...

- Pero es relevante si comparamos el período agosto-diciembre 2024 con el período agosto-diciembre 2023, ya que generamos cerca de 70 mil toneladas más en producción, casi 12% superior. Y eso es lo importante, porque ésa es la tendencia que traemos. De hecho, diciembre de 2024 fue el mes de diciembre de más alta producción en Codelco desde el año 2019, con sobre 160 mil toneladas de producción.

- En términos financieros, ¿en qué se traducen estas cifras?

- Nuestro Ebitda de 2024 será 35% superior al de 2023, de US$ 5.500 millones, y el aporte al Fisco será entre 12% a 13% superior al 2023, del orden de US$ 1.500 millones. Y vamos a tener utilidades. Este es de lejos el mejor negocio que tiene Chile.

Inversiones

- 2024 también fueron de compras: Quebrada Blanca, LPI...

- 2024 fue un año récord en desarrollo de proyectos y en desarrollo de inversiones, justamente porque necesitamos reponer el mineral que es un recurso no renovable. Este año 2024 nuestro Capex fue algo superior a US$ 4.600 millones, un año récord, nunca en la historia de Codelco hemos tenido un presupuesto de inversión de este magnitud. No hay ninguna otra empresa minera de cobre que tenga una Capex de esta magnitud.

Con este Capex, Codelco también se posiciona como una empresa que lidera la inversión en la minería de cobre del mundo. A estos US$ 4.600 millones hay que agregarle, obviamente el 10% de Quebrada Blanca (US$ 520 millones) y LPI (US$ 244 millones).

- ¿Y en 2025 van a mantener este ritmo? Según el catastro de inversión de Cochilco, ustedes tienen para la década seis proyectos por US$ 33.132 millones...

- Claro. Tenemos una empresa que tiene proyectos.

Yo cumplo 50 años de ejercicio como ejecutivo de empresas y sé que las empresas tienen un primer piso y un segundo piso. El primer piso es la operación y el segundo piso son las inversiones. Son dos actividades bien distintas, pero están muy relacionadas porque la operación es la que da de comer día a día y la inversión es la que sostiene el desarrollo de la empresa en el largo plazo. Nosotros tenemos el privilegio como empresa de tener proyectos de inversión. Muchas empresas tienen que andar buscando proyectos. Nosotros los tenemos porque contamos con las mayores reservas de cobre del mundo.

Pacheco destacó las inversiones en exploración, cuyo presupuesto pasó de US$ 65 millones anuales promedio en la década 2013-2022 a US$ 83 millones promedio en los últimos dos años (2023 y 2024), y que se incrementará casi al doble, a US$ 150 millones promedio anual, en el quinquenio 2025-2029, donde destaca la alianza con Rio Tinto en Nuevo Cobre.