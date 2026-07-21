Máximo Pacheco reaparece y acusa "politización" de Codelco bajo la presidencia de Bernardo Fontaine
"Yo creo que es un error politizar Codelco", dijo el extimonel de la estatal, "porque es un activo "demasiado estratégico, demasiado importante; Codelco está en la liga de las grandes empresas globales".
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Entrevistado por su amigo y correligionario José Antonio Viera Gallo. Así fue la reaparición pública del expresidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien, en un diálogo con el político socialista en el programa Reseteo, defendió su labor en la cuprera estatal de la cual salió hace dos meses, criticó la "politización" de su sucesor en el cargo, Bernardo Fontaine.
Quien fuera chairman de la cuprífera entre 2022 y mayo de 2026, dijo "yo creo que es un error politizar Codelco", porque es un activo "demasiado estratégico, demasiado importante; Codelco está en la liga de las grandes empresas globales, el buque insignia que tiene Chile ahora Codelco".
Pacheco dijo que, pese a lo que se ha dicho de la estatal, esta tendrá un Ebitda de US$ 8.000 millones este 2026, "esto significa US$ 22 millones al día... No conozco ninguna otra empresa en Chile y no sé si hay muchas compañías en el mundo que tengan esta capacidad de generar caja como Codelco".
Sin embargo, casi simultáneamente, Bernardo Fontaine dio una entrevista en 13 Radio donde -sin referirse a esta cifra- indicó que "los resultados económicos de Codelco son francamente débiles y muy inferiores a los que debiera tener, respecto a los montos que ha invertido. Tiene un nivel de deuda inmenso, tiene un nivel de deuda que es cuatro veces lo que tiene cualquier minera".
En el diálogo Pacheco-Viera Gallo un tema que brilló por su ausencia fue el escándalo por el abultamiento en la producción de 2025 en 27 mil toneladas, que derivó en un gerente despedido y seis amonetados.
Cobre y litio
Durante la conversación con Viera Gallo, el también exministro se paseó por diversos temas, siendo uno de ellos el rol del cobre en la economía mundial y la pelea global por los minerales críticos. En momentos en que la administración de Donald Trump estudia imponer nuevos aranceles aduaneros, el exdirectivo resaltó que "Estados Unidos valora inmensamente a Codelco. Sabe que una empresa del Estado y valora el que somos el principal proveedor de cátodos para la economía americana". Esta apreciación se dio tras un encuentro con David Copley, el principal asesor de la Casa Blanca en minerales críticos, en una "conversación que fue extraordinariamente amistosa y extraordinariamente estratégica".
Pacheco defendió asimismo la alianza con SQM en Novandino Litio. "Esa es una decisión estratégica... hay mucha gente que no le convence esto por razones ideológicas, por razones, digamos comerciales, por razones de otro tipo. Pero desde el punto de vista de Codelco y del país, esta es una decisión que ha causado admiración en el mundo, porque muestra un Estado emprendedor, muestra un Estado que toma iniciativa". En ese momento, Viera Gallo interrumpe para decir que eso es, justamente, "lo que el actual gobierno no quiere"... "ideologógicamente", precisó el otrora embajador en Argentina.
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