Pacheco califica de "payasada" los pronósticos de una posible insolvencia de Codelco

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, calificó de "payasada" los pronósticos de un informe privado sobre que la empresa podría caer en insolvencia debido a sus altos niveles de deuda y problemas productivos.

En una exposición ante parlamentarios tarde el miércoles, el jefe de la mayor productora mundial de cobre, que entrega todas sus ganancias al Estado, aseguró que la empresa es "financieramente sólida y robusta".

"¿Alguien de ustedes cree que Codelco verdaderamente está con un riesgo de insolvencia? Yo quiero decir que a mí me parece eso una payasada", afirmó el ejecutivo.

Las palabras de Pacheco responden a un informe del Centro de Estudios del Cobre (Cesco) que señaló que si no se cumplen las promesas de producción, los altos niveles de deuda podrían llevar a una situación de insolvencia, afectando su viabilidad.

"No corresponde que digamos que Codelco es una empresa que tiene problemas financieros o problemas de balance. El EBITDA de Codelco en un año donde se cayó la producción en un año donde estamos retrasados con los proyectos va a superar los US$ 5.000 millones", agregó.

Codelco atraviesa una crisis de desempeño, por problemas operativos y retrasos en sus proyectos clave, que llevó en 2022 a registrar su menor producción propia en 25 años, mientras ha ajustado a la baja su estimación para este año a entre 1,31-1,35 millones de toneladas de cobre.

En tanto, su deuda se ha elevado en años recientes para rondar los US$ 20.000 millones. Pacheco dijo que la situación responde a que el Estado ha retirado todas las ganancias, lo que no significa que la empresa no sea rentable.