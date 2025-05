SQM logra utilidades en el primer trimestre y los ingresos por litio bajan pese a volúmenes récord

Pese a un sólido crecimiento en el volumen de ventas de litio, la chilena SQM reportó una caída del 4,4% en sus ingresos totales al primer trimestre de 2025, tras anotar US$ 1.036 millones entre enero y marzo, cifra que se compara con los US$ 1.084 millones del mismo periodo del año pasado.

Para los tres meses terminados el 31 de marzo, la utilidad neta obtenida por la empresa fue de US$ 137,5 millones o US$ 0,48 por acción, versus la pérdida neta de US$ 869,5 millones del mismo lapso de 2024.

En un doble click, los ingresos de litio y derivados totalizaron US$502,9 millones, anotando una caída de 8,1% interanual. Sin embargo, la compañía logró los mayores volúmenes de venta de su historia para un primer trimestre, con un alza del 27% respecto al año pasado.

"Esto refleja el fuerte crecimiento de la demanda observado en los últimos meses, impulsado por el mercado de vehículos eléctricos, especialmente en China, junto con la nueva demanda de sistemas de almacenamiento de energía", comentó el gerente general de SQM, Ricardo Ramos.

"Si bien los precios promedio reportados durante el primer trimestre de 2025 fueron similares a los reportados a finales del año pasado, hemos observado precios más bajos durante las últimas semanas, como consecuencia de un mercado con sobreoferta continua. Por lo tanto, prevemos precios de realización más bajos en el segundo trimestre de 2025”, agregó.

En cuanto a la producción, la situación evoluciona según lo previsto, agregó. "La puesta en marcha de la refinería de Mount Holland -en Australia- está en marcha para entregar las primeras toneladas en los próximos meses, mientras tanto, estamos vendiendo activamente concentrado de espodumeno en el mercado.

En Chile, seguimos trabajando para alcanzar una capacidad total de 240.000 toneladas métricas de carbonato de litio y 100.000 toneladas métricas de hidróxido de litio. Todo esto mientras seguimos procesando sulfato de litio en China".

Respecto al negocio de fertilizantes, Ramos indicó que están observando cierta escasez de producto en algunos mercados, lo que se refleja en el aumento de los precios del cloruro y el nitrato de potasio, continuando la tendencia observada a finales del año pasado.