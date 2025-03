SQM registra caída del 41% en sus utilidades del cuarto trimestre por desplome en el precio del litio

Pese a las cifras récord en sus volúmenes de venta en litio y yodo, la fuerte caída en el precio del mineral blanco llevó a la chilena SQM a reportar una pérdida neta de US$ 404,4 millones en 2024, cifra que se compara con las utilidades de US$ 2.012,7 millones de 2023. Entre octubre y diciembre, las utilidades cayeron un 40,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los ingresos de su principal producto, el litio, totalizaron US$ 2.241,3 millones durante los 12 meses de 2024, una disminución de 56,7% comparado con los US$ 5.180,1 millones del ejercicio previo.

A nivel total, la minera, que también produce fertilizantes y productos químicos industriales, reportó ingresos anuales por US$ 4.528,8 millones, representando una disminución de 39,4% comparado con los US$ 7.467,5 millones reportados para los 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2023.

Durante 2024, el pago de la minera al Estado por concepto de arrendamiento a Corfo y otros acuerdos cayó considerablemente: desde los US$ 1.907 millones en 2023 a los US$ 432 millones.

Ante los resultados, el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, destacó que "cerramos el año con un crecimiento de volumen de dos dígitos en casi todas nuestras líneas de negocio al comparar el año completo 2024 con 2023. En los negocios de litio y yodo, registramos volúmenes de ventas sin precedentes, los más altos en la historia de la compañía”.

Las ventas de litio en 2024 alcanzaron casi 205 mil toneladas métricas de LCE (Carbonato de Litio Equivalente), un aumento del 21% en comparación con 2023. Para 2025, la compañía espera un aumento aproximado del 15%. En el caso del yodo, el volúmen vendido creció un 11%, alcanzando una cifra récord de 14,5 mil toneladas.

Tras indicar que "somos muy positivos respecto al negocio del yodo" y que "estamos satisfechos con el desempeño de las líneas de negocio de fertilizantes, las cuales mostraron precios estables hacia el cierre del año, junto con sólidos volúmenes de ventas”, Ramos agregó: "En el negocio del litio, estamos optimistas".

Lo anterior, "ya que estimamos que la demanda del mercado creció un 25% en 2024 y anticipamos que la demanda global podría crecer alrededor de un 17% este año, respaldada por el crecimiento en las ventas de autos eléctricos, así como por los sistemas de almacenamiento de energía en baterías en diversos mercados a nivel mundial. Sin embargo, creemos que los precios se mantendrán relativamente estables durante este año y seguimos siendo optimistas sobre una tendencia positiva a partir de 2026”.

"Estamos bien posicionados para afrontar los desafíos que se avecinan", subrayó el gerente general de SQM.

Resultados del cuarto trimestre 2024

Entre octubre y diciembre, la chilena registró una caída del 40,9% en su utilidad neta, tras alcanzar los US$ 120,1 millones, o 42 centavos por acción, frente a los US$ 205,9 millones del año anterior.

Los analistas esperaban una utilidad neta de US$ 130,95 millones, o 52 centavos por acción, según datos recopilados por LSEG.

El margen bruto del cuarto trimestre de 2024 alcanzó US$ 293,8 millones, un 26,7% menor que los US$ 400,7 millones reportados en el cuarto trimestre de 2023, pero mayor al tercer trimestre de 2024 en que se reportó US$ 280,8 millones.

Los ingresos de SQM de US$ 1.073,8 millones en el último cuarto del año superaron ligeramente los US$ 1.000 millones esperados por los analistas, pero estuvieron un 18,1% por debajo de los US$ 1.311,6 millones del mismo periodo año anterior.