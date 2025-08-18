Avanza proyecto de planta de litio en Bolivia: contempla inversión de US$ 975 millones de firma rusa y se ubicaría al sur del Salar de Uyuni

El acuerdo entre Yacimientos de Litio Bolivianos y Uranium One contempla producir 14 mil toneladas anuales de carbonato de litio de alta pureza.

En plenas elecciones presidenciales en Bolivia, la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados del país sudamericano aprobó el contrato de asociación suscrito entre la estatal Yacimiento de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group, que contempla el desarrollo, construcción y operación de una planta de Extracción Directa de Litio (DLE) al sur del Salar de Uyuni.

La alianza -que aún requiere del visto bueno del pleno de la Cámara-, implica una inversión por parte de la firma rusa de US$ 975 millones y apunta a producir hasta 14.000 toneladas anuales carbonato de litio grado batería por un periodo de, al menos, 20 años.

Según informó la estatal boliviana, como resultado del contrato conjunto, se proyectan ingresos por sobre los US$ 4.000 millones por regalías, impuestos y tasas, además de la creación de 1.500 empleos directos e indirectos.

La alianza fue suscrita con la firma del gigante euroasiático en septiembre de 2024 y, una vez aprobado el contrato por las autoridades legislativas, se efectuará el estudio de factibilidad del diseño final del proyecto. Concluida dicha etapa, se realizará la consulta previa a las comunidades de la zona, requisito obligatorio para la licencia ambiental.

La iniciativa es el resultado de una convocatoria internacional lanzada en abril de 2021 por el Gobierno boliviano, mediante YLB, para seleccionar a empresas interesadas en invertir y desarrollar la cadena industrial del litio en el país.

De acuerdo con lo comunicado por la boliviana, "además de su impacto económico, el contrato con la firma rusa garantiza la transferencia de tecnologías industriales de última generación, impulsando la formación y especialización de profesionales y técnicos bolivianos. Este proceso, será clave para desarrollar la cadena de valor y consolidar la posición de Bolivia en el mercado global del litio, con beneficios sostenibles para la región y el país".