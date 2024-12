Fabricante de golosinas Mondelez prepara oferta de adquisición por su rival estadounidense Hershey

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La compañía estadounidense de snacks y dulces, Mondelez International, está explorando la adquisición de su icónico rival y compatriota Hershey, en un posible acuerdo que crearía un gigante alimentario con ventas combinadas de casi US$ 50 mil millones, según personas familiarizadas con el asunto.

Mondelez, con sede en Chicago, ha realizado un acercamiento preliminar sobre una posible fusión, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas.

Las acciones de Hershey se dispararon hasta 19% este lunes, registrando su mayor ganancia intradiaria en más de ocho años. Las acciones cotizaban con un alza de 16% a las 10:16 de la mañana en Nueva York, lo que le daba a la empresa un valor de mercado de US$ 41 mil millones. Mondelez cayó 3%, lo que le dio una capitalización de mercado de aproximadamente US$ 82 mil millones.

No es la primera vez que Mondelez busca un acuerdo con Hershey. En 2016, abandonó las discusiones sobre una posible adquisición después de que el fabricante de chocolate rechazara su oferta de US$ 23 mil millones.

¿Mayor negocio del año?

Hershey tiene un valor de aproximadamente US$ 46 mil millones, incluida la deuda, según muestran datos compilados por Bloomberg. Eso significa que una adquisición de la compañía con sede en Hershey, Pensilvania, superaría el valor del mayor acuerdo del año: el del fabricante de snacks Mars para comprar Kellanova por casi US$ 36 mil millones, incluida la deuda, en agosto.

Cualquier acuerdo requeriría el respaldo de Hershey Trust, que posee casi todas las acciones Clase B de Hershey, lo que le otorga aproximadamente 80% del poder de voto en la empresa. El fideicomiso ha estado vendiendo lentamente algunas de sus acciones de Hershey en un esfuerzo por diversificar sus tenencias.

Las deliberaciones se encuentran en sus etapas iniciales y no hay certeza de que las discusiones conduzcan a un acuerdo, dijeron las personas.

Un representante de Hershey dijo que la compañía no comenta sobre los rumores del mercado. No se pudo contactar de inmediato a un portavoz de Hershey Trust para hacer comentarios. Un representante de Mondelez no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.