Lilly gana a Novo en la carrera contra la obesidad a medida que se expanden los suministros

Eli Lilly & Co. se adelantó a su rival Novo Nordisk A/S en la carrera por dominar el candente mercado de la obesidad a medida que ampliaba sus suministros de medicamentos para bajar de peso.

Las ventas del éxito de taquilla Zepbound fueron de US$ 1.200 millones en el segundo trimestre, dijo Lilly en un comunicado, superando las estimaciones de Wall Street de US$ 819 millones de dólares. La compañía ahora espera ingresos para todo el año de entre U$S 45.400 millones y US$ 46.600 millones, frente a su previsión anterior que ascendía a US$ 43.600 millones.

Lilly elevó su perspectiva de ingresos para 2024 por segunda vez este año gracias a su fármaco para bajar de peso. Las acciones de la farmacéutica con sede en Indianápolis se dispararon hasta un 14% el jueves en la apertura del mercado de Nueva York, la mayor cifra intradiaria en un año. Habían ganado un 32% desde principios de año hasta el cierre del miércoles.

Lilly y Novo han tenido problemas con la fabricación a medida que se disparan las tasas de prescripción de medicamentos para la obesidad. Si bien Novo continúa limitando las dosis iniciales de su medicamento Wegovy, los problemas de suministro de Lilly están comenzando a aliviarse a medida que sus esfuerzos por aumentar la producción comienzan a dar frutos.

El resultado trimestral "debería aliviar cualquier temor relacionado con el ritmo de su negocio", dijo Jared Holz de Mizuho en una nota. Calificó de “increíblemente raro” ver resultados de una empresa farmacéutica de gran capitalización tan buenos como los de Lilly.

Mientras tanto, Novo informó el miércoles decepcionantes ventas de Wegovy en el segundo trimestre, diciendo que las concesiones de precios para las compañías que administran los beneficios de medicamentos recetados en EEUU afectaron su desempeño. Los inversionistas presionaron a la baja las acciones en medio de preocupaciones de que la creciente competencia con Lilly continuaría afectando los precios.

La farmacéutica danesa también dijo que retiró su solicitud ante los reguladores estadounidenses y europeos para la aprobación de Wegovy para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Mientras tanto, Lilly sigue adelante con una aplicación similar para Zepbound.

Las acciones de Novo subieron hasta un 5% en Copenhague después de los resultados de Lilly, ya que el informe de Lilly tranquilizó a los inversores sobre la salud general de la demanda de los nuevos medicamentos de ambas compañías a pesar de los recientes tropiezos de Novo.

Medicamentos disponibles

Hasta el miércoles, todas las dosis de Zepbound de Lilly y un medicamento similar para la diabetes, Mounjaro, figuraban como disponibles en una base de datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU que rastrea la escasez. El director ejecutivo, David Ricks, dijo a Bloomberg la semana pasada que esperaba que una escasez de meses terminara oficialmente "muy pronto".

Lilly también dijo el jueves que planea lanzar viales de dosis única de Zepbound en las próximas semanas. A principios de este año, los pacientes dijeron que el suministro de viales, en lugar de los autoinyectores en los que normalmente se vende el medicamento, ayudaría a aliviar la escasez. Los suministros de los dispositivos han limitado la disponibilidad de los medicamentos de Lilly.

"Es un verdadero testimonio de lo que un grupo de personas que se unen para defender sus derechos puede lograr", dijo Dave Knapp, un profesional de marketing y ventas con sede en Iowa que toma Mounjaro. A Knapp se le atribuye haber iniciado un movimiento en las redes sociales que pedía a Lilly que lanzara viales de un solo uso de los medicamentos. "Estoy muy agradecida de que Eli Lilly haya escuchado nuestra petición y lo haya hecho realidad".