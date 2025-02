Resultados de Amazon decepcionan: proyección de ganancias queda bajo lo esperado por mayor gasto en IA

Los ingresos operativos serán de entre US$ 14 mil millones y US$ 18 mil millones en el período que finaliza en marzo, dijo la compañía. Los analistas, en promedio, proyectaban ingresos por US$ 18.200 millones,

Amazon proyectó ganancias para el trimestre en curso que no alcanzaron las estimaciones de los analistas, lo que sugiere que la compañía continúa aumentando el gasto para respaldar los servicios de Inteligencia Artificial (IA).

Los ingresos operativos serán de entre US$ 14 mil millones y US$ 18 mil millones en el período que finaliza en marzo, dijo la compañía este jueves en un comunicado. Los analistas, en promedio, proyectaban ingresos por US$ 18.200 millones, según datos compilados por Bloomberg. Las ventas del primer trimestre ascenderían a US$ 155.500 millones, en comparación con una estimación promedio de US$ 158.600 millones.

El director ejecutivo, Andy Jassy, ​​ha estado recortando costos y centrando la empresa en tres pilares comerciales: comercio electrónico, computación en la nube y publicidad. Decidido a convertirse en un supermercado de productos y servicios de IA, está invirtiendo miles de millones de dólares en centros de datos y chips propios capaces de manejar tareas de IA y enfrentarse al líder del mercado, Nvidia.

Las acciones de Amazon cayeron alrededor de 3,5% en las operaciones extendidas después de cerrar a US$ 238,82 en Nueva York.

La acción había ganado 8,9% en lo que va de año hasta el cierre de hoy, después de un salto de 44% en 2024.

Si bien el trimestre general de Amazon fue en general positivo, “las preocupaciones inmediatas de los inversores giran en torno a la orientación del primer trimestre, que estuvo por debajo de las expectativas, principalmente debido al golpe de un gran lastre cambiario y el impacto de pasar un año bisiesto”, dijo Gil Luria, analista de DA Davidson & Co. La compañía dijo que el día adicional en febrero de 2024 impulsó las ventas en alrededor de US$ 1.500 millones.

Servicios en la nube

Los ingresos de Amazon Web Services aumentaron 19% a US$ 28.800 millones en el trimestre finalizado el 31 de diciembre, en línea con las estimaciones de los analistas. Fue el tercer trimestre consecutivo de crecimiento de 19% para la unidad de nube. Los ingresos operativos generados por la unidad fueron de US$ 10.600 millones, superando la proyección promedio de US$ 10.100 millones.

Los dos principales rivales de la nube de la compañía con sede en Seattle informaron resultados trimestrales mediocres. Las acciones de Alphabet cayeron bruscamente el martes después de que la compañía dijera que las ventas no cumplieron con las estimaciones. La semana pasada, Microsoft dijo que su propio crecimiento de las ventas en la nube se vio afectado porque no tenía suficientes centros de datos para manejar la demanda de sus productos de inteligencia artificial.