Tianqi Lithium informa pérdidas en el primer semestre por impacto de SQM y caída en el precio del litio

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

A Tianqi Lithium le está lloviendo sobre mojado por estos días. La compañía china reportó a la Bolsa de Valores de Hong Kong resultados sin auditar, que resultaron decepcionantes: tras haber logrado ganancias por US$ 884 millones en el primer semestre de 2023, la compañía asiática pasará a pérdidas de hasta US$ 758 millones en la primera mitad de 2024.

La comunicación a la bolsa de Hong Kong fue firmada por la ahora presidenta de Tianqi Lithium, Jiang Anqi, hija del fundador Jiang Weiping, quien asumió la conducción de la empresa en mayo, luego de que la firma asiática sufriera un descenso de las ganancias en 2023.

Según el reporte, “el departamento financiero de la compañía realizó una estimación preliminar de acuerdo con el Normas Contables Chinas para Empresas Comerciales, y se espera que, durante los seis meses finalizado el 30 de junio de 2024, la pérdida neta atribuible a los accionistas de la compañía oscile entre 4.880 millones de yuanes (US$ 669 millones) y 5.530 millones de yuanes (US$ 758 millones) en comparación con el beneficio atribuible a los accionistas de la empresa que fue de 6.452,46 millones de yuanes (US$ 884 millones) para el período correspondiente del año pasado”.

Tianqi Lithium también informó a la Bolsa de Valores de Hong Kong que “la pérdida neta después de deducir la ganancia o pérdida no recurrente se estima que oscile entre 4.900 millones de yuanes (US$ 672 millones) y 5.550 millones de yuanes (US$760 millones), en comparación con el beneficio neto después de deducir el beneficio no recurrente de 6.409 millones de yuanes (US$ 884 millones) para el período correspondiente del año pasado”.

La firma agregó que “se estima que la pérdida básica por acción oscile entre 2,98 yuanes y 3,37 yuanes, en comparación con las ganancias básicas por acción de 3,93 yuanes para el período correspondiente del año pasado”.

Participación en SQM

Tianqi Lithium refiere dos razones que explican este panorama. La primera de ellas es el precio del litio.

“Afectada por la volatilidad en el mercado de productos de litio, la compañía fue testigo de una sustancial disminución en el precio de venta de sus productos de litio en comparación con el período correspondiente del año pasado, y el beneficio bruto de los productos de litio disminuyó significativamente debido al desajuste de ciclo entre los mecanismos de fijación de precios para los concentrados de litio de grado químico de la subsidiaria controladora de la compañía, Talison Lithium Pty (“Talison”), y la de ventas de los productos químicos de litio de la compañía”.

La otra causa de las pérdidas fue su participación en SQM, que llega a 22,16%. La compañía chilena debió realizar un ajuste contable de US$ 1.100 millones debido al fallo adverso de parte de la Corte de Apelaciones de Santiago en el juicio que mantiene la minera no metálica con el Servicio de Impuestos Internos, lo que a su vez afectó los resultados de SQM.

Con esta última empresa, Tianqi tiene un conflicto, ya que ha solicitado a la propia firma y a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF) que el acuerdo entre Codelco y SQM para explotar el litio del Salar de Atacama sea sometido a aprobación de una junta extraordinaria de accionistas, a lo cual la instancia reguladora del mercado chileno se ha negado en tres oportunidades.