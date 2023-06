El caso de la ropa falsificada sigue escalando: Calvin Klein se querella contra Hites por importación de productos no originales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El caso de la presunta ropa falsificada en el retail chileno sigue ganando nuevas aristas. Esta vez, Calvin Klein Trademark Trust se querelló en contra de la sociedad Hites S.A. por el delito de falsificación y uso indebido de marca registrada, luego de que fiscalizadores de Aduanas incautaran que 17.968 unidades de boxers que serían de carácter imitativo.

La querella fue presentada por Ignacio Martínez Cornejo, de AEM Abogados, el mismo que inició, en representación de Under Armour, las arremetidas legales en contra de La Polar el año pasado.

En su escrito, Martínez señaló que las etiquetas, los paquetes, las tipografías y las costuras de las prendas no corresponden a las de los productos originales de la marca Calvin Klein.

“La sola apariencia de los productos nos hace presumir que dichas características no son congruentes con la manufactura oficial y autorizada de productos de marca (…) los boxers poseen pequeños detalles, pero evidentes que, nos permiten descubrir de inmediato que se trata de producción no autorizada por mi representada, conteniendo sus marcas y formando parte del prestigio de sus líneas, en circunstancias donde, no son productos oficiales ni originales de su manufactura”, acusó.

Antecedentes

En noviembre de 2022, comenzaron a salir a la luz una serie de denuncias en contra de Empresas La Polar por presunto contrabando de ropa falsificada. Además de Under Armour, otras marcas como Adidas, Wrangler, Nike y Columbia estuvieron involucradas en el caso.

Este año, la multitienda ligada a Leonidas Vial terminó por reconocer que la trazabilidad de algunos productos que había comprado era falsa, dijo haber sido víctima de un fraude y se querelló contra dos de sus proveedores.

Uno de ellos, Kiki Imports, resultó estar ligado a Andrés y Nicolás Hites, miembros de la familia que está detrás de la empresa homónima, como reveló en esa fecha un reportaje de DFMAS. Esta importadora, también había vendido ropa a Empresas Hites, aunque la retailer insistió en que se trataba de transacciones menores.

La demanda de Calvin Klein tiene que ver con productos que, justamente, venían de ese proveedor. El valor aduanero de la ropa interior en cuestión asciende a los US$ 54 mil.

Respuesta de Hites

Tras la querella de Calvin Klein, Hites emitió una declaración pública donde “descarta tajantemente que la mercadería aforada por Aduanas sea de su propiedad. Estos productos provienen de una operación con Kiki Imports que fue anulada a fines de abril, mucho antes de que llegase a Chile, lo cual fue informado oportunamente a la entidad aduanera. Por lo tanto, Hites no internó esta mercadería al país”.

Reiteró que se trata de un proveedor menor y ocasional y que la relación comercial con este se encuentra suspendida. La empresa afirmó que se tomó contacto con el abogado querellante –de Calvin Klein- para aclarar la situación y “poner a su disposición todos los documentos necesarios que demuestran que la compañía rechazó la mercadería hace meses y no la internó al país”.

“Sin prejuicio de lo anterior, Hites se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra quien resulte responsable, por el eventual daño generado producto de esta injusta acusación”, cerró la empresa.