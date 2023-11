Falabella confirma que plan para reducir deuda incluye vender activos de Open Plaza en Chile y Perú

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Al mediodía de este martes, altos ejecutivos de Falabella presentaron los resultados de la compañía a septiembre a sus inversionistas, reporte en que la retailer informó de una caída de un 9,6% en sus ingresos y pérdidas por unos US$ 5 millones, aunque también destacó recortes en gastos y afirmó que su plan de venta de activos podría rondar entre los US$ 800 millones y US$ 1.000 millones.

Consultados por más detalles de esta plan de monetización, que tiene como fin reducir la deuda, el gerente de Finanzas de Falabella, Alejandro González, sostuvo que esta cifra consiste en un incremento de los US$ 400 millones que ya habían anunciado que venderían.

La diferencia, agregó el ejecutivo, es que ahora ya hay una serie de procesos en curso y que incluso se han firmado algunos NDA (acuerdos de confidencialidad), por lo que pueden apuntar más alto con los números.

Además, González reveló que esto no incluye vender un porcentaje de la participación accionaria en Mallplaza, pero sí activos de Open Plaza, tanto en Chile como en Perú, y algunos centros de distribución y tiendas en formato stand alone.

"Esto, yo diría, es la gran mayoría de lo que estamos considerando acá (...) esto no es algo que debiera tener un riesgo de ejecución alto", resumió el CFO de Falabella.

Futuros resultados

Por otro lado, González analizó el panorama económico. Dijo que aún se sigue viendo un entorno desafiante, con inflación y altas tasas de interés, especialmente en Chile, pero que están esperando cierto grado de recuperación.

"Estamos en una mejor posición para la temporada de Navidad de este año", dijo.

La compañía está actualmente con un indicador de deuda financiera neta sobre Ebitda de un 8,2x, en circunstancias que los ejecutivos de la empresa, en reiteradas ocasiones, han señalado que la retailer se siente cómoda con niveles de 3x.

González señaló que el plan de reducir deuda no solo tiene como objetivo que la compañía no pierda el grado de inversión por parte de las clasificadoras de riego, sino porque "necesitamos una situación financiera fuerte para el futuro de Falabella".