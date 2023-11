Ingresos de Falabella vuelven a caer el tercer trimestre y empresa venderá activos por hasta US$ 1.000 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las ventas de Falabella no repuntan. La retailer entregó sus resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en los que volvió a reportar una disminución en los ingresos durante el tercer trimestre.

En comparación a julio-septiembre del año anterior, estos cayeron un 9,6%, alcanzando los $2.974.013 millones. Así, en estos tres meses, la compañía perdió $4.642 millones.

Con esto, la firma ligada a las familias Solari y Del Río, en los nueve primeros meses del año, acumula pérdidas por $ 9.794 millones. No obstante, el resultado sería aún más negativo de no mediar un efecto contable asociado a revalorización de propiedades que mejoró en $92.913 millones el desempeño de la compañía. En 2022, a esta fecha, Falabella informaba utilidades por $ 161.796 millones.

En el detalle, la compañía señaló que, entre julio y septiembre, las mayores caídas de ingresos son en las operaciones chilenas de Mejoramiento del Hogar (-19,2%) y Tiendas por Departamento (-15,4%) y en los negocios de Retail en Perú (-15,7%). En Chile, la categoría de Supermercados, también cayó un 5,2%.

Falabella agregó que esto se compensa parcialmente con un 16,9% de crecimiento en los ingresos de Mallplaza, su filial de centros comerciales.

Reducción de la deuda

No obstante el saldo negativo del trimestre, en esta ocasión, la empresa destacó que su plan de contingencia se ha reflejado en una disminución de 6% en los gastos, lo que se traduce en US$60 millones en ahorro, además de reducir el exceso de inventario en US$570 millones.

Gaston Bottazzini, quien se mantendrá como gerente general de Falabella hasta fin de año, tras su renuncia a la compañía, afirmó en un comunicado que “durante el trimestre hemos perseverado en recuperar la rentabilidad de nuestros negocios que enfrentaron un entorno de desaceleración del consumo mayor a lo previsto”.

Asimismo, también subrayó que la empresa logró reducir su razón de deuda financiera neta sobre Ebitda en 0,4 puntos. Este es uno de los factores de la situación de Falabella que más ha preocupado a inversionistas y clasificadoras de riesgo.

Ejecutivos de la compañía han indicado que la empresa se siente cómoda con niveles de 3x en este indicador y, a junio de 2023, se habían elevado a 8,6x. En el reporte de este martes, Falabella informó que había disminuido a 8,2x.

Bottazzini también aseguró que, a futuro, se seguirá profundizando en los ahorros conseguidos y en la focalización del Capex (gastos en capital) para 2024.

Monetización de activos

Por otro lado, la empresa también dio cuenta de que aumentará la magnitud de su plan de venta de activos. En sus últimas conversaciones con inversionistas, los altos ejecutivos de Falabella habían asegurado que venderían activos no esenciales por hasta US$ 400 millones.

Ahora, Bottazzini agregó que la monetización de estos activos, principalmente inmobiliarios, tendría un “esfuerzo adicional”, con lo que se proyecta recaudar entre US$ 800 millones y US$ 1.000 millones en un plazo de 12 a 15 meses.

“Las eficiencias estructurales alcanzadas y las mejoras que visualizamos en nuestros negocios nos permiten ver con optimismo el fortalecimiento de nuestro nivel de rentabilidad en los próximos trimestres, lo que se vería acentuado con una normalización del consumo”, escribió el gerente.

A modo de comparación y para dimensionar la magnitud de las ventas que prepara Falabella, la capitalización de mercado de empresas como Entel y SMU (matriz de los supermercados Unimarc) no superan los US$ 1.000 millones en la bolsa. Actualmente, de acuerdo a datos de Bloomberg, estas compañías valen US$ 997 millones y US$ 981 millones respectivamente.

El plan de Falabella no implica necesariamente desprenderse por completo de activos, sino que podría traducirse en la venta de una participación minoritaria de alguna de sus sociedades, sin que esto involucre un cambio de controlador. De hecho, en el mercado se ha especulado que el grupo podría vender un porcentaje de Mallplaza o activos de su otra marca inmobiliaria, Open Plaza.

Por otro lado, la compañía también está entrando en la recta final de su proceso de búsqueda para un nuevo gerente general –en el que trabaja con la empresa head hunter Egon Zehnder-, ya que Bottazzini solo permanecerá hasta fin de año al mando de la retailer.

