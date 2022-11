Las "nuevas Shein" que amenazan al sector textil europeo y mundial

Shein se ha consolidado como uno de los mayores rivales para un sector europeo, el textil, que vive un año aciago en Bolsa. Bank of America va más allá, al señalar ahora como mayores amenazas la versión mejorada de la propia Shein y empresas emergentes como 'la nueva Shein' procedente también de China.

"Más allá de los actuales vientos en contra macroeconómicos, Shein es la mayor amenaza del sector". El último informe de Bank of America sobre la industria europea de venta online de ropa no deja lugar a las dudas sobre el protagonismo que está adquiriendo la empresa china de moda low cost.

El entorno macro adverso, con una significativa reducción de la renta disponible de los consumidores debido a la inflación, y la presión añadida de Shein han convertido al sector textil europeo en uno de los más castigados en Bolsa en 2022. En lo que va de año el índice sectorial Stoxx Europe 600 Retail pierde dos terceras partes de su valor. El desplome del 32% triplica con creces el 10% de caída que presenta en el mismo periodo el índice paneuropeo Stoxx 600.

Desde hace más de un año los analistas comenzaron a advertir de la creciente amenaza que representa Shein para compañías como Zalando, Bohoo, Asos o incluso Inditex. Precisamente el grupo español es el utilizado por los analistas de Bank of America para destacar la dimensión que ha alcanzado Shein.

En su informe sobre el sector la firma estadounidense recoge que los últimos movimientos accionariales en Shein, los realizadas el pasado mes de octubre, valoraron la compañía en unos US$ 72.500 millones unos 70.000 millones de euros. Esta cifra se sitúa prácticamente en línea con los 73.000 millones de euros de capitalización con los que cuenta actualmente el líder mundial del sector textil, Inditex, y multiplica por diez la combinación de Zalando, Bohoo y Asos.

Shein 2.0

El problema añadido para las empresas del sector textil europeo, según advierte Bank of America, es que "hay más por venir". Para empezar que el grupo chino está evolucionando internamente hacia una versión mucho más mejorada, como denomina el banco estadounidense, hacia una "Shein 2.0".

Los analistas de Bank of America resaltan en su informe que si "los modelos de Boohoo y Zara son: rápidos, baratos y de moda", "el modelo de Shein es: más rápido, más barato y más de moda". El resultado son precios de venta de 10 libras (11,6 euros) por vestido, frente a las 35 libras (unos 40 euros) de Bohoo y las 50 libras (unos 58 euros) de Zara. La firma estadounidense pone de relieve además su mayor catálogo de prendas y la mejora en la agilidad para diseñar y sacar a la venta un artículo, reducido ahora a un plazo que puede reducirse a 3-7 días.

A todos estos elementos competitivos está sumando un "último ingrediente para el éxito", como es su "enfoque en las redes sociales". A modo de ejemplo, Bank of America cita que el hashtag #Shein recibe 42.000 millones de menciones, frente a los 1.500 millones del hashtag #Asos. El resultado, añade, es una mayor permanencia en su web, 11 minutos de media frente a los seis minutos de las webs de sus rivales, y por consiguiente, un mayor importe de la cesta de la compra a pesar de sus precios más baratos, con una tarifa media de US$ 80 en Shein frente a los US$ 68 de Zalando.

Para apuntalar la versión mejorada de la compañía, la nueva "Shein 2.0"como lo denomina Bank of America, el grupo chino está abriendo una serie de centros de distribución tanto en Estados Unidos (Indiana, Toronto y California) como en Europa (Polonia). El objetivo es mejorar una de sus grandes desventajas frente a sus rivales, la tardanza en las entregas.

Entre los cambios resaltados por Bank of America figura asimismo que Shein se está incorporando a la venta física, mediante tiendas, como lo demuestra la reciente apertura de su primera tienda permanente en Japón.

Los ambiciosos planes de mejora y crecimiento de Shein podrían verse respaldados si se confirman las recurrentes especulaciones sobre su posible salida a Bolsa. Los rumores cobran fuerza tras el reciente nombramiento como vicepresidente de un directivo procedente de la banca de inversión. Su conversión en una empresa cotizada daría otra dimensión al grupo, y como advierte Bank of America, "podría financiar un crecimiento más rápido".

Pero no todos los vientos soplan a favor de Shein. Una hipotética salida a Bolsa pondría en el foco unos obstáculos presentes en el grupo chino pero relegados al segundo plano al no cotizar en los mercados públicos de acciones. El banco estadounidense cita en este sentido los problemas de Shein en los criterios ESG (environmental, social and governance en inglés, equivalente en español a la responsabilidad social corporativa).

Entre las crítcas más recurrentes destacan los bajos salarios a sus empleados y el supuesto uso de algodón de Xinjiang, vetado por firmas occidentales por la presunta explotación a los trabajadores de la región. Según Bank of America, estas polémicas podrían "limitar el interés de los inversores por una posible salida a Bolsa y conducir al boicot de los consumidores".

Temu, 'la nueva Shein'

La versión mejorada de Shein no es la única gran amenaza, empresarial, que registran las empresas europeas del sector textil. Los analistas de Bank of America señalan otro foco adicional de presión, el procedente del surgimiento de "más competidores al estilo Shein". En su opinión, elgrupo chino "no será la última nueva amenaza a la que tendrán que enfrentarse las empresas europeas".

El éxito global del grupo textil chino abre la veda a nuevos competidores que intenten imitar su modelo de negocio y abrirse paso en el mercado textil. Las miradas se centran nuevamente en China, y Bank of America cita expresamente un nombre a vigilar: Temu.

Los analistas del banco estadounidense advierten del "reciente e impresionante ascenso de Temu, otra empresa china de moda ultrarrápida".

Además de resaltar su crecimiento, Bank of America subraya su potencial debido a que la firma es "propiedad del gigante tecnológico Pinduoduo", una empresa china de comercio online cotizada (mediante ADRs) en Wall Street. El grupo con sede en Shanghai cotiza en el mercado estadounidense con una capitalización de unos US$ 80.700 millones, una cifra que supera la capitalización de Inditex y la última valoración actualizada sobre Shein.

El crecimiento de Tema se ha acelerado en las últimas fechas sobre todo en el mercado estadounidense, donde la campaña de promociones del Black Friday y del CiberMonday ha disparado las descargas de su aplicación.