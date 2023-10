Se busca gerente general en los dos gigantes del retail chileno

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las dos principales empresas del comercio minorista nacional, Cencosud y Falabella, enfrentan dos escenarios distintos. Mientras la primera saca cuentas alegres por los buenos resultados de su división supermercados, que aporta el 80% de sus ingresos, la segunda sigue bastante complicada tras la pandemia. Sin embargo, hay algo en común actualmente entre las dos compañías: ambas están en búsqueda de un gerente general.

Se trata de dos puestos sumamente apetecidos a nivel nacional y que marcan la cúspide de una exitosa carrera en el mundo privado. Además, vienen aparejados de suculentos sueldos. Pero, incluso más importante que eso, son los bonos por desempeño de fin de año.

Exaltos ejecutivos de la industria del retail destacan que, a comienzos de este siglo, en el boom del comercio chileno, los bonos anuales eran el equivalente a 15 sueldos. Actualmente, coinciden, se pagan en torno a nueve.

Por eso, las empresas se toman con calma la elección de su máximo ejecutivo y desembolsan importantes sumas de dinero en headhunters para encontrar posibles candidatos.

Sin embargo, tanto Falabella como Cencosud están contra el tiempo.

Gaston Bottazzini renunció a la gerencia general de Falabella a principios de septiembre, pero se quedará en el cargo cuatro meses más, hasta que termine 2023.

Al mirar al interior de la compañía, el sucesor natural sería alguno de los tres ejecutivos que secundan a Bottazzini en la línea de mando de la empresa: Alejandro Arze, gerente general corporativo de Mejoramiento del Hogar; Juan Manuel Matheu, gerente general de Falabella Financiero; y Francisco Irarrázaval, gerente general de Falabella Retail.

No obstante, en la lista corta que ya se estaría definiendo para elegir al nuevo mandamás no figuraría ninguno de ellos. El plan sería traer a un gerente extranjero, incluso, no descartando que sea otro argentino, la misma nacionalidad de Gaston Bottazzini.

Los desafíos no son pocos. Para algunos, es tomar un sartén muy caliente. El valor de mercado de la empresa es actualmente cerca de un tercio de lo que fue en su mejor momento: antes de la era Bottazzini, Falabella tenía un valor en bolsa de más de US$ 24.000 millones. Hoy vale US$ 5.111 millones.

Y las perspectivas no son muy auspiciosas. Los recientes malos resultados de la compañía –en el segundo trimestre sus ingresos cayeron 12,5% y habría cerrado cuatro trimestres de pérdidas de no ser por un cambio contable- la tienen bajo la lupa del mercado y en peligro de perder el grado de inversión asignado por las agencias de clasificación.

S&P Global Ratings advirtió que podría rebajar la calificación BBB- de Falabella en tres meses si no evidencia una ruta clara hacia el desapalancamiento. Fitch también la califica BBB- con perspectiva negativa.

Las decisiones que vienen en Cencosud

En Cencosud, el cambio en la gerencia general se desató luego que su máximo ejecutivo, Matías Videla, fuera sancionado por el regulador chileno por uso de información privilegiada.

En el caso de la compañía controlada por la familia Paulmann, si bien la situación es compleja, no tendría que buscar tan lejos un nuevo CEO, y hay un nombre que se repite para tomar las riendas ejecutivas del conglomerado: Rodrigo Larraín, actual gerente general de Cencosud Shopping, la filial inmobiliaria del grupo.

El ejecutivo es un viejo conocido al interior de la empresa. Incluso, el mismo Videla le reportó a Larraín cuando éste fue gerente de Finanzas de la compañía entre octubre de 2015 y diciembre de 2018. Ese año, dejó la firma y asumió la gerencia general de Enjoy, donde estuvo 24 intensos meses (con un proceso de reorganización de por medio).

A mediados de 2021, Larraín volvió a Cencosud, ahora como la cabeza de la división inmobiliaria, que es presidida por Manfred Paulmann, el hijo mayor de Horst, fundador de la compañía. Actualmente, su hermana Heike preside la matriz.

Según conocedores, el regreso de Larraín fue impulsado por Manfred. Por esto, al interior de Cencosud -y según coinciden exgerentes de la empresa- la elección de Larraín como nuevo CEO de la empresa sería un triunfo para Manfred, quien volvió a participar de la empresa fundada por su padre en 2021, tras estar alejado durante 10 años tras conflictos con el patriarca.

El reemplazante de Videla llegará a una entidad que registró ganancias por US$ 179 millones en el segundo trimestre del presente ejercicio, un aumento de 163% frente a igual lapso del año anterior.