Falabella no levanta cabeza: ingresos caen 12,5% en el trimestre y deuda/Ebitda sigue en aumento

Falabella sigue sin mejorar sus resultados. La firma ligada a las familias Solari y Del Río reportó ingresos por US$ 3.354 millones en el segundo trimestre del año, una caída de un 12,5% respecto al mismo período del año anterior.

Por otro lado, la deuda de Falabella se mantiene por encima de los US$ 5 mil millones. La razón entre deuda financiera neta y Ebitda –al empeorar este último indicador- siguió elevándose a niveles de 8,6x. La empresa ha reiterado que se siente cómoda en niveles de 3x y es uno de los factores que más preocupa a los inversionistas y que llevó a las clasificadoras de riesgo a bajar la nota de la compañía.

A marzo, la deuda financiera estaba en 7,3x y, hace un año, en la medición a junio de 2022, mostraba solo un 3,6x.

El panorama

Gaston Bottazzini, gerente general de la retailer, aseguró que “durante el trimestre terminamos la ejecución del plan de eficiencias impulsado en octubre pasado. Lo anterior, nos permitió reducir los gastos consolidados en 8% durante el período, un 15% en términos reales, explicado principalmente por la reducción de gastos en logística, optimización de actividades de marketing y fidelidad, integración de funciones, entre otros. Sin embargo, el entorno ha sido más desafiante de lo anticipado, por lo que hemos intensificado los esfuerzos para recuperar nuestra rentabilidad, sumando nuevas iniciativas al plan”.

Al interior de Falabella lo que más preocupa es que los ingresos no repuntan. La compañía se ha visto mucho más expuesta ante la contracción del consumo y el contexto inflacionario, debido a que su especialización está en el comercio discrecional, a diferencia de otras empresas que tienen mayor participación en la categoría de supermercados, más resiliente a las crisis.

Así, al mirar el detalle, en Chile, el segmento de Tiendas por Departamento cayó un 17,2% año contra año, y el de Mejoramiento del Hogar un 24,2% al hacer la misma comparación.

De hecho, en esta última categoría, los resultados de la filial Sodimac mostraron pérdidas por unos US$ 17,7 millones y una disminución de un 23% en los ingresos. Sodimac realizó un extenso análisis ante el regulador explicando cómo el período de ajuste económico y la crisis del sector construcción están golpeando sus ventas.

Falabella está llevando a cabo un plan de recortes de gastos que ya ha tenido distintas consecuencias.

“Nuestro panorama hacia adelante está centrado en recuperar la rentabilidad en retail, e-commerce y el negocio financiero, junto con focalizar nuestros esfuerzos para fortalecer y mejorar nuestra propuesta de valor a los clientes”, dijo Bottazzini, y ejemplificó el plan con el cierre de Fpay, que traspasó sus funciones a Banco Falabella, “mientras que Fazil se relanzó bajo el nombre de Tottus App, centrándose exclusivamente en las entregas del supermercado”.

El ajuste contable

Si bien el mercado esperaba que la compañía volviera a dar cuenta de un desempeño negativo, anotando así cuatro trimestres consecutivos con pérdidas, Falabella informó -previo a los resultados- que cambiaría sus parámetros para reportar, por lo que el resultado final del período no es directamente comparable año contra año.

“Falabella adoptó el modelo de revalorización a valor razonable de sus propiedades de inversión con el fin de reflejar de manera más adecuada la situación patrimonial y económica de la compañía. El cambio generó un ajuste positivo neto para Falabella de US$ 108 millones en el período”, dijo la empresa en un comunicado.

Desde la compañía recalcan que el ajuste es algo común en el mercado y que el nuevo criterio es también utilizado por algunas de sus competidoras.

El mayor reflejo de esta revalorización de propiedades se vería en la filial de centros comerciales del grupo, Mallplaza, que vio un aumento de más del 100% en sus ganancias.

Así, la compañía informó utilidades por US$ 61 millones, pero, a pesar del ajuste, sigue mostrando pérdidas por unos US$ 6 millones en el acumulado a junio. El resultado del trimestre, con el antiguo criterio, habría sido una pérdida de US$ 47 millones, representando una disminución de un 50,3% año contra año.

El otro efecto: 9 mil trabajadores menos en un año