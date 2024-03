¿Buen momento para vender acciones de sus propias tecnológicas? Al menos eso hacen Bezos, Zuckerberg y Jassy

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Peter Thiel, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg están liderando una oleada de insiders corporativos que han vendido cientos de millones de dólares en acciones de sus empresas este trimestre, en una señal de que la reciente exuberancia del mercado de valores podría estar alcanzando su punto máximo.

A medida que los mercados alcanzan máximos históricos, la proporción de ventas de los propios ejecutivos respecto a compras de insiders está en el nivel más alto desde el primer trimestre de 2021, según Verity LLC, que sigue las divulgaciones de operaciones internas.

Las ventas de acciones al comienzo de un año calendario son normales, con una demanda acumulada a principios de 2024 exacerbada por accionistas que evitaron ventas el año pasado debido a las valoraciones de las empresas deprimidas.

Pero los analistas aún dijeron que la oleada de esta temporada ha sido sorprendente y un indicador de que un reciente repunte alcista en tecnología, alimentado por la emoción por el aumento de la inteligencia artificial generativa, está a punto de disminuir.

"Si piensan que estamos en la cima y por eso están saliendo, eso es una señal bastante fuerte para todos los demás", dijo Charles Elson, un veterano legal y presidente de gobernanza corporativa en la Universidad de Delaware.

Las ventas

Muchas de las mayores ventas de este trimestre han provenido de ejecutivos de tecnología. Thiel, cofundador del grupo de análisis de datos Palantir, vendió US$ 175 millones este mes, según divulgaciones regulatorias, su mayor venta desde que vendió US$ 504,8 millones de acciones de la empresa en febrero de 2021.

El fundador de Amazon, Bezos, vendió 50 millones de acciones por un valor de US$ 8.500 millones en el grupo de comercio electrónico en febrero. Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon, vendió US$ 21,1 millones en acciones este año, en comparación con US$ 23,6 millones en 2023 y 2022 combinados.

Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, ha vendido millones de dólares en acciones de la empresa durante años. Pero ha aumentado las ventas este año a medida que las acciones alcanzaron máximos históricos. A principios de febrero, vendió 291.000 acciones por US$ 135 millones, su primera venta de ese tamaño desde noviembre de 2021. Todavía posee el 13,5% de las acciones en circulación de la empresa, lo que lo convierte en el mayor accionista.

"Consideramos (las ventas de acciones de insiders corporativos) como un punto de datos negativo del que los inversores deberían ser conscientes", dijo Ben Silverman, vicepresidente de investigación de Verity.

Añadió que dentro del sector tecnológico específicamente, "también estamos viendo una cantidad de los grandes nombres (de empresas) en este espacio con ventas de insiders que no son típicas".

"Claramente hay un apetito por la generación de liquidez en este momento", dijo Silverman. "Parte de eso es una demanda acumulada tras ventas de insiders relativamente tranquilas en 2022 y 2023, y ciertamente un impulso es el rendimiento del mercado".

En un caso notable, Frank Slootman de Snowflake vendió US$ 69,2 millones a principios de febrero, semanas antes de anunciar que renunciaría como CEO. Las acciones de la empresa de software de base de datos han bajado aproximadamente un 29% desde el día en que anunció su retiro. Slootman no fue un fundador de Snowflake, pero fue traído en 2019 para llevarla a bolsa.

"Las ventas de insiders por parte de ejecutivos de alto nivel de grandes cantidades de acciones nunca son una buena señal, es bastante simple", dijo Elson de la Universidad de Delaware. "Significa que han encontrado un lugar mejor para desplegar sus activos que los negocios que están administrando".

Amazon declinó hacer comentarios. Meta, Palantir y Snowflake no respondieron a las solicitudes de comentarios.