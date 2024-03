Gremio de telecomunicaciones: “Se da por sentado que el crecimiento a 15 años está garantizado, pero no es cierto”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La industria de las telecomunicaciones acusa que sus finanzas están tambaleando, lo que afectará a largo plazo a empresas como Entel, Movistar, Claro, WOM, GTD, entre otras. ¿Las razones? Una sostenida alza de costos, impactos por el tipo de cambio, reducción de márgenes por caída en el precio de los planes, incremento de las inversiones y de las exigencias regulatorias, estarían creando la tormenta perfecta.

El presidente de Chile Telcos, Alfie Ulloa, remarcó que el modelo regulatorio de la industria se agotó. Y criticó que tampoco se está pensando en un nuevo marco, pese a que parte importante del crecimiento futuro del país se está basando en esa tecnología.

“Veo al ministro Nicolás Grau más preocupado de otros sectores estratégicos como la minería y la energía. Sin embargo, también nos dicen que somos estratégicos, pero no nos tratan así”, aseveró.

“Si los ingresos no van a crecer, el Gobierno puede ayudar en los costos. Hay que pensar en una nueva visión regulatoria, en reducir la carga para generar más beneficio que el costo que nos impone”.

- Subtel instó a la industria a buscar nuevas fuentes de ingreso, ¿cómo ven ese mandato?

- Esto no es un problema comercial, a la industria no le falta creatividad para vender nuevos productos. Recién terminamos de desplegar 5G y hay un fuerte despliegue de fibra óptica, vale decir, oferta hay, el problema es que no hay demanda. Esto se debe a que el país no crece y como no crece, no hay ninguna empresa invirtiendo. Además, los precios tienen un rezago importante de ajuste de la inflación. Desde hace años que la inflación va al alza, con un acumulado de 30% y el precio de nuestros planes no han subido ni siquiera en términos reales.

- ¿La solución es que los precios de los planes suban?

- Por lo menos subirlos a niveles equivalentes a lo que había prepandemia, porque los costos han subido fuertemente. Hay gastos que no estaban en la estructura de las compañías, principalmente por seguridad después del estallido social. Hemos sufrido un infierno con el tema de los robos de cable que continúan. Han crecido mucho más los robos por equipos móviles, antenas, paneles fotovoltaicos, baterías. Hace más de 18 meses que la Ley de robo de cable se aprobó en el Senado sin ningún voto en contra, pero lleva más de un año entrampada en la Cámara de Diputados porque el Gobierno no le ha puesto urgencia.

La competencia sigue siendo feroz con planes buffet, all you can eat, con un único precio por la prestación de varios servicios. Las personas no están gastando más, sino que las empresas ofrecen más por un menor precio. ¿Cuál es el problema?, según los datos que comparamos entre los ingresos de 2022 y 2023, estos cayeron un 8%. Todas las empresas tienen, desde el punto de vista de resultado operativo, números rojos. El único que tuvo números azules fue Entel porque vendió parte de sus activos a Onnet.

- ¿Qué revelan estos datos en relación a las tendencias que marcan al sector?

- Que operar en Chile se ha vuelto mucho más caro y eso tendrá que traspasarse con el tiempo a los usuarios, cada empresa tendrá su estrategia comercial. Necesitamos que el país vuelva a crecer. Si comparamos los crecimientos de la vuelta a la democracia, en el primer Gobierno crecíamos en promedio 7%, eso significa que cada diez años se duplicaba el PIB. Sin embargo, para llegar a los niveles que antes percibíamos con el 0,2% actual, nos demoraremos 150 años en duplicar el PIB.

La industria está inmersa en esta economía que tiene altas tasas de interés y más restricción de crédito. Esto no es solo un problema de precio, es también un problema de acceso. Hoy no hay un ambiente propicio para la inversión.

Desafío regulatorio

- ¿Existe el riesgo de que la industria deje de crecer?

- Se da por sentado que el crecimiento de los próximos 15 años está garantizado, pero no es cierto. Las condiciones han cambiado radicalmente. Queremos sentarnos con nuestro regulador y el Congreso para discutir los problemas que tenemos en el corto y mediano plazo como, por ejemplo, los permisos sectoriales.

El proyecto de permisología de los ministerios de Hacienda y Economía es muy diferente al que está viendo Subtel, y queremos que exista un solo esfuerzo. Veo al ministro Nicolás Grau más preocupado de los sectores estratégicos de minería y energía. A nosotros también nos dicen que somos estratégicos, pero no nos tratan así. Estamos llenos de carga regulatoria y de exigencias. No ven que toda la digitalización del país se basa sobre las telecomunicaciones, sin nuestras redes habilitantes ese futuro no existe.

- ¿Ve probabilidades de que el país pierda el liderazgo en telecomunicaciones?

- Absolutamente. Para sostener esa posición de vanguardia que hemos creado, el nivel de capital que hay que invertir es enorme. Y nadie lo pondrá sin expectativas de que se rentabilice. Los inversionistas son libres de elegir entre otros sectores o países.

Tenemos el internet más rápido del mundo, pero yo preferiría ser el sector más sustentable de la inversión del mundo. Hoy no hay una crisis de crecimiento, sino de sostenibilidad (financiera), porque vendrán nuevos inventos: Inteligencia Artificial, automatización, todo. No hay nada que se ofrezca en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona que en Chile no podamos vender.

Y creo que si los ingresos no van a crecer, el Gobierno puede ayudar en los costos. Hay que pensar en una nueva visión regulatoria, en reducir la carga para generar más beneficio que el costo que nos impone.