Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones: “Estamos avanzando en ampliar la cobertura y eso significa más costos para el sistema”

En cinco años, los costos del sistema de transporte metropolitano subieron un 25%. Si en 2019 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) gastaba cerca de US$ 800 millones en subsidio para respaldar los gastos de las validaciones de Metro y buses, en 2024 el presupuesto considera del orden de US$ 1.000 millones, los cuales se desembolsan a través de la cartera porque en 2022 venció la Ley de subsidio transitorio.

Las razones de este aumento son varias: el estallido social, la caída de la demanda durante la pandemia, las renovaciones de buses, el incremento del dólar y la presión de la inflación.

En este escenario, una de las tareas que se impuso el ministro Juan Carlos Muñoz fue volver a recuperar la cobertura en la Región Metropolitana, luego de que la administración anterior replegó los planes de operación ante las emergencias.

“Si la tarifa no se hubiese congelado, estimamos que el pasaje debería haber subido $ 230. Es un costo importante que absorbió el Estado”.

- Se ha producido un fuerte incremento en los costos del sistema, ¿Por qué?

- Nosotros recibimos un sistema que durante cuatro años no aumentó las tarifas por el congelamiento. Nos pareció responsable poder volver a sincerar los costos. En septiembre pasado se aumentó en $ 10, y luego en marzo en otros $ 20. Es una decisión delicada porque va directamente a los bolsillos de los chilenos. Sin embargo, al mismo tiempo, tenemos que cuidar las finanzas del Estado que tienen un límite respecto a cuánto es posible subsidiar.

Nos propusimos seguir expandiendo la cobertura en Santiago y hemos dado pasos importantes para ir fuera de la provincia. Estamos avanzando en ampliar la cobertura y eso significa más costos para el sistema.

- ¿Cómo se relaciona esto con la falta de una Ley de subsidios?

- El subsidio al transporte público es una ley muy necesaria, que busca definir el gasto en un plazo más largo. Hoy no es que no esté asegurado ese monto, pero la autoridad tiene que ir año a año a pedir recursos. Lo que buscamos es tener un marco de financiamiento de ocho años (a 2032). Si la tarifa no se hubiese congelado, estimamos que el pasaje debería haber subido $230. Es un costo importante que absorbió el Estado como parte de los aportes estatales que le ofrece el sistema de transporte público y que tiene una contraparte espejo en regiones.

Todavía falta tramitación, estamos en la Comisión de Hacienda del Senado y esperamos avanzar pronto a la sala. Es necesario contar la Ley de Subsidio de Transporte público para tener garantía en Santiago y en regiones de que están los recursos.

- Está en curso la licitación, ¿Cuándo se lanzará el concurso?

- En julio, los interesados podrán hacer la presentación de sus ofertas y en septiembre se hará la apertura de los sobres económicos. Nosotros licitaremos el 30% de la flota, pero será responsabilidad del próximo Gobierno continuar con las licitaciones. Es importante remarcar que no es bueno hacer los cambios de una vez, ya que es necesaria la gradualidad. Los contratos son acuerdos a tantos años, que cambios radicales podrían afectar al sistema.

- El Gobierno anterior cambió todo el modelo y el actual volvió atrás, Cuál fue el objetivo?

- Tomamos cosas del modelo que ellos propusieron, es importante aprender de los procesos anteriores. El gobierno anterior separó la operación de la provisión de flota en dos empresas distintas.Había una expectativa de que los costos serían más bajos, lo que no ocurrió. Pero tenían la idea de que cuando tienes un concesionario que opera de mala manera, el Estado tiene más fuerza para poder reemplazarlo, porque es dueño de los buses y terminales.

Creo que eso tiene una bondad interesante para revisar y nosotros estamos buscando un nuevo sistema de licitación que tenga lo mejor de los dos mundos. Queremos reducir los costos y, al mismo tiempo, darle al Estado la factibilidad y la facilidad para poder mantenerse con los activos relevantes.





