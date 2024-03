Microsoft pagará a Inflection AI US$ 650 millones tras contratar a la mayoría de su personal

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Microsoft Corp. ha acordado pagar US$650 millones a Inflection AI, principalmente para licenciar su software de inteligencia artificial, junto con su movimiento a principios de esta semana para contratar a gran parte del personal de la startup, según una persona familiarizada con la transacción.

La gigante sorprendió al mundo de la inteligencia artificial el martes con un anuncio de que había contratado a los cofundadores de Inflection, Mustafa Suleyman y Karén Simonyan, junto con la mayoría de los 70 empleados de la startup.

El acuerdo inusual, reportado primero por Bloomberg News, se asemejaba a una "adquisición de talento" pero sin una adquisición. Algunos expertos legales e industriales han sugerido que el acuerdo de Microsoft con Inflection aún podría generar preocupaciones antimonopolio con los reguladores estadounidenses, quienes están examinando cada vez más las inversiones y asociaciones de la IA de las grandes tecnológicas.

Ahora, con un personal mucho más reducido, Inflection está tratando de desprenderse de parte de su capacidad informática, o acceso a potencia informática que se puede utilizar para tareas como el entrenamiento de modelos de IA, según personas familiarizadas con el asunto.

La empresa está buscando un reembolso parcial de su socio de computación en la nube, CoreWeave, dijo una de las personas. El paso podría reducir los costos relacionados con la construcción de modelos de IA a medida que Inflection cambia a un modelo de negocio empresarial en lugar de uno de consumo.

Como parte del acuerdo, Microsoft pagará US$620 millones para licenciar los modelos de IA de Inflection y alrededor de US$30 millones por renunciar a cualquier derecho legal relacionado con la contratación masiva, según una persona. Los términos financieros fueron reportados previamente por The Information.

El acuerdo compensará a los inversores de Inflection con un modesto retorno de la inversión. Sin embargo, no se espera que esos inversores obtengan grandes recompensas de inmediato por lo que alguna vez pareció ser un cohete con inteligencia artificial, valorado en US$ 4 mil millones después de recaudar US$ 1,3 mil millones el año pasado.