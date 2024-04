Sonda consolida operación en Norteamérica y mantiene objetivo de comprar empresa en EEUU

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El foco de Sonda para 2024 continuará puesto en hacer crecer sus operaciones en el hemisferio norte, específicamente en Estados Unidos y Canadá. Durante la Junta Ordinaria de Accionistas, el presidente, José Orlandini, y el gerente general, Marcelo Castiglione, destacaron el trabajo que se hizo en los primeros 24 meses de la tecnológica en este país.

"Seguimos con un importante esfuerzo para hacer crecer la organización en Estados Unidos. Hoy tenemos varios contratos, cerca de 10 acuerdos, que nos permiten proyectarnos en este territorio. Además, incrementamos la dotación de empleados según lo que hemos planificado. Independiente de lo anterior, obviamente nos gustaría ir siempre más rápido de lo que estamos yendo", dijo Orlandini.

En ese sentido, el presidente de Sonda comentó que se trata de contratos de servicio tradicionales, tecnológicos, de información, operación de datacenter y ciberseguridad, entre otros.

“Nuestro foco es consolidarnos en los países que estamos. En Brasil tenemos varias áreas por desarrollar”, señaló José Orlandini.

En tanto, el gerente general puso énfasis en que Sonda incrementó aún más su posición en el hemisferio norte. "Siempre se destaca Estados Unidos, pero también abrimos operaciones en Guatemala y Canadá. En este último país comenzamos relaciones comerciales para empezar a implementar proyectos. En realidad, el desafío hacia adelante será replicar la consolidación que hemos tenido en los países de Latinoamérica y en eso estamos trabajando".

"Seguimos buscando"

Una de las estrategias que se definió en 2023 para crecer en Estados Unidos fue comprar una compañía de características similares a la de Sonda, y la idea de la tecnológica es justamente acelerar el crecimiento desde su filial en ese país con sede en Dallas.

"Tenemos varios procesos abiertos, pero no hemos comprado ninguna empresa en Estados Unidos. De hecho, hay varios candidatos, pero nos estamos fijando en muchos requisitos, porque queremos que sea un socios que sea fácil generar sinergias. Estamos en hartos procesos, pero al final no hemos logrado prosperar, está complejo. Seguimos buscando, pero con tranquilidad porque vamos bien en nuestro plan de crecimiento orgánico. Entonces, independiente que compremos o no, el foco es seguir creciendo", aseveró.

El plan de inversiones de Sonda para 2024 incluye una inversión de US$ 40 millones, para financiar infraestructura y capital humano. Sin embargo, Castiglione no descarta aumentar el presupuesto en razón de nuevos proyectos. Sobre lo que se viene para este año, Orlandini dijo que si bien no entregarán cifras de proyecciones, la idea es continuar el crecimiento alcanzado el período anterior.

"Nuestro foco es consolidarnos en los países que estamos. En Brasil, que sigue siendo la unidad principal, tenemos varias áreas por desarrollar, todavía hay mucho donde crecer. Detectamos que hay muchas necesidades de tecnología y estamos orientándonos a grandes proyectos que probablemente impactan en la calidad de vida de las personas, que es lo que más nos gusta hacer", remató.