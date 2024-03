Subtel y los problemas en el sector: “Esta no es una industria en quiebra, pero está en crisis de crecimiento”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) está en alerta, luego de que dos proveedores de WOM Chile solicitaran las liquidaciones forzosas de la empresa. Y si bien la firma desactivó un proceso y suspendió otro, se reveló mediante un reportaje de DF que la filial en Chile del fondo de inversión Novator Partners está en uno de sus peores momentos y analizando drásticas opciones de cara al futuro.

Así como WOM está en una encrucijada, el subsecretario sectorial, Claudio Araya, también debe tomar una postura sobre lo que sucederá con la compañía. La empresa de telecomunicaciones tiene cerca de 8 millones de clientes y 2.500 empleados que están expectantes. El titular de la Subtel explicó que hasta que esa firma no tome un camino deben esperar. Sin embargo, aseguró que: “esta no es una industria en quiebra, pero está en crisis de crecimiento”, frase con la que apuntó a todos los actores del sector.

Por WOM: “Hoy consultamos, pero todavía no tenemos una respuesta. Intuyo que se debe a que todavía no tienen una estrategia definida”.

La industria dice que los números están estrechos, les encuentro razón (...) Tenemos más de 25 millones de líneas móviles, el parque no crecerá. Si las empresas necesitan aumentar sus ingresos, tienen que ir a otro lado”.

- ¿Cuál es su análisis de la situación de WOM?

- Después de una década de crecimiento, WOM se convirtió en el segundo operador en cantidad de abonados. Sin embargo, ese lugar era incómodo porque tenían muy poca red, su negocio se basaba en pagar cuentas. La decisión estratégica que toma la compañía de adquirir red propia -la primera con la fibra óptica y la segunda con el espectro- permitió a sus accionistas entrar en dos grandes proyectos.

No conozco las finanzas de WOM, ni cómo se gestiona internamente, pero estos proyectos de gran envergadura estuvieron más allá de lo posible para su administración, lo que comenzó a generar incumplimientos y se quedaron sin liquidez. Absorbieron una carga de proyectos que no lograron gestionar adecuadamente.

- ¿Qué han hecho ustedes como autoridad?

- Hemos tenido reuniones con el actual CEO de WOM, Chris Bannister, que nos ha dicho que se aprovecharon de la firma por la forma en que se estaban manejando los proyectos. Dice que hubo proveedores que emitieron facturas sin haber terminado los trabajos. En su minuto comentó que los estaban haciendo lesos, cobrando una red que no estaba terminada. Cuando iba nuestro equipo de fiscalización a hacer una verificación de obras, claramente las rechazábamos. Esa es una situación que les pasó de manera recurrente.

- ¿Todos los proveedores hicieron mal el trabajo?

- Estamos monitoreando permanentemente, caso a caso. Varios proveedores llegaron a la Subtel alegando falta de pago, y lo que nosotros hicimos fue derivarlos a WOM. Incluso, un alcalde de una cierta localidad me comentó que maestros constructores hicieron la pega y no les han pagado. Entonces, he tenido que preguntar qué pasa, y ahí la empresa me da explicaciones como: está en proceso de pago o en realidad no se aceptan las obras por cómo están hechas.

En paralelo, en diciembre hubo una empresa que solicitó la liquidación forzosa de la compañía, pero lograron mitigarla rápidamente. Ahora, no sé si fue por decisión del factoring de meter bulla o porque efectivamente hubo un espacio de conversación que se agotó. Mientras la empresa no decida qué camino seguirá, no hay mucho más que hacer, excepto esperar que se pague lo que es justo pagar. Vale decir, si hay trabajos que se hicieron lo más lógico es que sean cancelados.

- ¿WOM se acercó a ustedes para hablar sobre una posible venta o reorganización?

- Hoy consultamos, pero todavía no tenemos una respuesta. Intuyo que se debe a que todavía no tienen una estrategia definida. Se necesita tiempo para pedir una solicitud de quiebras, pero espero que no avance a tribunales. Si continua su espacio de acción se reduce.

- Si WOM tiene problemas de contratistas no podrá terminar de construir la red 5G...

- Es complejo, pero en esencia el compromiso ya no cumplieron y nosotros vamos a aplicar lo que la ley nos indique, cursar multas y boletas. Ahora, la boleta de garantía por US$ 50 millones esté retenida en tribunales, no podemos ejecutarla.

- ¿Hay una crisis de sostenibilidad de las empresas del sector?

- La crisis económica es una realidad y la industria de las telecomunicaciones no es inmune, porque estuvo sometida a un estrés fuerte de morosidad durante la pandemia. Sin embargo, si uno saca cuentas WOM tiene 8 millones de clientes que en promedio gastan US$ 10 mensuales, o sea, hablamos de US$ 80 millones en facturación. Esos flujos a futuro revelan que esta no es una industria en quiebra, pero está en crisis de crecimiento. Al sector le ha faltado osadía en materia de generación de nuevos productos.

- ¿Se puede rentabilizar el 5G en una crisis económica?

- En 2023 la vedette de nuestras exportaciones fueron las cerezas a China. ¿Cuántos productos orientados a aumentar la productividad o disminuir la merma salieron? Cuando la industria dice que los números están estrechos, les encuentro razón, es evidente. Tenemos más de 25 millones de líneas móviles, el parque no crecerá. Si las empresas necesitan aumentar sus ingresos, tienen que ir a otro lado y el 5G lo permite, pero no lo están haciendo.