Problemas con proveedores y búsqueda para refinanciar deuda: los difíciles días de WOM y las decisiones que debe tomar

Cese de pagos a contratistas y proveedores, supuestos fraudes internos y deterioro económico. Hoy más que nunca el futuro de WOM es incierto. La única certeza es que la situación financiera de la compañía pasa por un momento complejo, con un fuerte incremento en la acreencias y un cerro de demandas laborales.

De acuerdo a la búsqueda de DF en los juzgados civiles, dos empresas solicitaron la liquidación forzosa de la operadora en 2024: 7 cumbres factoring y Telecomunicaciones P&T System SPA, por $ 571 millones y $ 1.495 millones, respectivamente. Además de otras tres demandas por solicitudes de pago pendiente con Red Capital, Gama Leasing Operativo y Comercial de Valores Servicios Financieros.

En el ámbito laboral las cosas no pintan mejor. Para dimensionar el estado actual, en el escrito presentado en diciembre de 2023 por el Sindicato Interempresa de Trabajadores de Telecomunicaciones (Sitelco) se explica que en los últimos 18 meses la Dirección del Trabajo impuso 34 multas a la compañía y se hicieron 186 fiscalizaciones.

Con este telón de fondo WOM estaría barajando -de acuerdo a fuentes conocedoras del tema- dos opciones a seguir: vender sus activos a un tendedor de bonos o entrar a renegociar su deuda bajo el amparo del Capítulo 11 o 14 de la Ley de quiebras de Estados Unidos, además de una reorganización judicial en los tribunales locales.

Acusaciones mutuas

El último informe de Dicom a marzo, revela que WOM tiene $ 4.940 millones impagos con 592 acreedores. Al analizar la situación de la compañía 12 meses antes, el escenario era otro: 11 deudas impagas por un monto de $ 110 millones.

Durante el último año, WOM dejó de pagar a una serie de proveedores, contratistas y servicios, justo en medio de la construcción de la red 5G. Este proyecto de 5 mil antenas debía ser entregado en octubre de 2023, pero la firma no alcanzó la meta y se comprometió con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) a tener lista la red en octubre de 2024.

De acuerdo a las dos liquidaciones forzosas que presentaron sus acreedores, la compañía cesó hace meses todos los pagos.

En la demanda de 7 Cumbres, el factoring sostuvo que WOM S.A. “está atravesando por una compleja situación económica, como asimismo ha incurrido en un importante número de incumplimientos contractuales”.

La operadora negó rotundamente el cese de pagos. “Desde WOM no hemos descontinuado el pago a nuestros proveedores”.

En el caso de Telecomunicaciones P&T System SPA, la situación es más compleja porque el proveedor acusa el incumplimiento de una millonaria deuda, mientras que WOM rebate un supuesto fraude de su parte. La historia se remonta a 2021, cuando P&T firmó un contrato con WOM S.A para la construcción de la red de fibra óptica de la macrozona centro-sur del Biobío. No obstante, luego se hizo un anexo de contrato al año siguiente, pero bajo la filial de la operadora Conect S.A, cuyos dueños son WOM Mobile y WOM S.A.

De acuerdo a la operadora, el problema se gatilló justamente en 2022, cuando el gerente del área de Compras Técnicas, Camilo Donoso, se habría puesto de acuerdo con la contratista para intercambiar información confidencial sobre los montos de participación de su licitación interna.

WOM denuncia que el conflicto se hizo “evidente”, cuando dos semanas después de la celebración del segundo contrato: P&T emitió 14 facturas por la “exorbitante” suma de $ 1.495.298.504, dijo.

La compañía alega que todas las obras realizadas por P&T no cumplieron con el estándar exigido por la Subtel para obtener el visto bueno. “Emitió de igual forma las facturas para obtener una ganancia ilícita”, acusó.

Sobre ambos procesos, WOM declaró a DF que la liquidación forzada solicitada por Siete Cumbres fue retirada, en tanto, la de P&T está suspendida por mutuo acuerdo.

Consultada la Subtel, respondió “como regulador del sector de telecomunicaciones estamos permanentemente monitoreando la situación de la empresa. En ese sentido, conversamos con la empresa acerca de las situaciones de cobro planteadas por proveedores y las acciones que están tomando para abordar estas quejas”.

¿Venta o reorganización?

La primera vez que el fondo de inversión Novator Partners puso sobre la mesa la posibilidad de una reorganización habría sido durante el cuarto trimestre de 2023, cuando se vio cuesta arriba el refinanciamiento de los bonos internacionales, cuenta una fuente que conoce el detalle.

Justo en esa época aterrizó nuevamente el CEO de WOM, Chris Bannister, a ordenar la operación en Chile, porque esta alternativa competía con una segunda: la posibilidad de que otro fondo de inversión comprara la operación local, dando así continuidad al negocio.

No obstante, la dificultad de esta opción es que, según esta misma fuente, la deuda local de WOM es “bastante similar” a los bonos internacionales, que son del orden de US$ 348 millones. Vale decir, en total los pasivos actuales de WOM estarían sobre los US$ 700 millones.

Por esta razón, WOM estaría evaluando diferentes caminos de reorganización, lo cual depende del estado de vencimiento de la deuda. Hasta ahora, los bonos emitidos en Estados Unidos tienen como fecha noviembre de 2024, sin embargo, los pasivos en Chile están con “mora” y “de eso depende que tomen un camino o el otro”, sostuvo esta fuente que pidió reserva.

En el caso de inclinarse por la opción bajo el Tribunal de Quiebras se abren otras dos posibilidades: la primera es acogerse bajo el capítulo 11; mientras que la segunda es bajo el capítulo 14, lo que dependerá de la extensión y la tramitación que busque la operadora. Uno de los más importantes es el pago a todas las redes de telecomunicaciones que utilizan de sus rivales: Claro, Entel y Movistar, quienes permiten a WOM finalizar sus llamadas en su infraestructura y sostener a los 8 millones de clientes.

WOM remató: “Estamos evaluando todas las opciones de refinanciamiento para el bono, cuyo vencimiento es en noviembre de 2024, lo que nos permitirá mejorar nuestra posición financiera y apoyar el negocio. Por el momento no tenemos ninguna información adicional que compartir”.

Empresa posterga entrega de resultados a la espera del refinanciamiento de los bonos