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India se mantiene como el motor del crecimiento tras el recorte de proyecciones globales del FMI

El organismo publicó este miércoles un nuevo informe con estimaciones para las principales economías globales y regionales, dando cuenta de las tensiones generadas por la guerra y la inteligencia artificial.

Por: Fernanda Arancibia

Publicado: Miércoles 8 de julio de 2026 a las 09:05 hrs.

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<p>India se mantiene como el motor del crecimiento tras el recorte de proyecciones globales del FMI</p>

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