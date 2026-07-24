Trump sube las tensiones arancelarias y amenaza a la UE por la multa impuesta a Google
En represalia por la sanción de US$ 1.000 millones aplicada al gigante tecnológico, el mandatario estadounidense anunció una investigación comercial y adelantó un "arancel considerable" contra el bloque europeo.
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El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer nuevos aranceles a productos de la Unión Europea en represalia por la multa de US$ 1.000 millones que el bloque impuso a Google, de Alphabet.
En una publicación en redes sociales realizada este viernes, Trump afirmó que EEUU abrirá una investigación comercial “sobre la práctica de "ROBAR" a las empresas estadounidenses y, por extensión, a los contribuyentes estadounidenses”.
“Las sanciones serán revertidas por completo y esperamos imponerles un ARANCEL considerable lo antes posible”, escribió el mandatario.
Trump recurrió con frecuencia a amenazas arancelarias contra los principales socios comerciales de EEUU. En algunos casos las ha llevado a la práctica y, en otros, ha dado marcha atrás.
Nuevos aranceles
El Presidente explicó que su administración iniciará la investigación al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio, la herramienta jurídica que se convirtió en su principal mecanismo para reconstruir el esquema arancelario que quedó debilitado este año tras un fallo de la Corte Suprema.
La nueva amenaza llega pocos días después de la decisión de Trump de imponer aranceles de al menos 10% a productos procedentes de unos 60 socios comerciales, incluida la Unión Europea, argumentando la necesidad de limitar la entrada de bienes producidos con trabajo forzado. Esos impuestos, también sustentados en la Sección 301, establecen que la mayoría de los productos europeos no superan ese nivel.
EEUU y la Unión Europea alcanzaronn el año pasado un acuerdo que fijó un límite del 15% para la mayoría de los aranceles estadounidenses sobre importaciones procedentes del bloque.
Trump criticó durante años la regulación europea sobre las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, al considerar que las trata de manera injusta. En su publicación también cuestionó las sanciones aplicadas a Apple Inc. y Amazon.com Inc., calificándolas como una “práctica ilegal y altamente discriminatoria”.
Este pasado jueves, la Unión Europea impuso la multa a Google por infringir la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), al considerar que favoreció de forma indebida sus propios servicios de búsqueda e impidió que los desarrolladores de aplicaciones dirigieran a los consumidores hacia ofertas externas a Play Store.
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