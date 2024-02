Wharton recupera el primer lugar en el ranking de MBA del Financial Times

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Wharton, la escuela de negocios de la Universidad de Pensilvania, recuperó su posición como principal proveedor mundial de carreras MBA (Master in Business Administration) en 2024, según el último ranking de las 100 mejores escuelas de negocios del mundo elaborado por Financial Times.

La evaluación tiene en cuenta medidas como la relación calidad-precio, los objetivos de estudio alcanzados por los antiguos alumnos, la diversidad de género e internacional, la calidad de la investigación académica y las políticas medioambientales de la escuela, así como el salario y los incrementos salariales. La participación de las escuelas es voluntaria.

A Wharton le siguieron Insead en Francia, en segundo lugar; y más atrás Columbia, de Nueva York; luego SDA Bocconi, de Milán; y en quinta posición Iese, de Barcelona.

Los antiguos alumnos de MBA se enfrentan a tiempos más difíciles después de graduarse. En incluyendo con los recientes recortes de puestos de trabajo, incluidos los del sector bancario y tecnológico, en un momento de mayor incertidumbre en la economía mundial, el empleo de los graduados en los tres meses siguientes a la finalización del MBA en las escuelas clasificadas descendió a un promedio de 89%, frente al 93% del año anterior.

La clasificación también se produce tras un año en el que la demanda de títulos empresariales se ha estancado. La última encuesta realizada por el Graduate Management Admission Council en 2023 muestra un descenso del 5% en las solicitudes de MBA y un abandono de los cursos presenciales a tiempo completo en favor de alternativas más flexibles, a tiempo parcial y en línea.

Puntos fuertes de las escuelas

La Wharton School, dirigida por la decana Erika James, ocupa el primer puesto en la categoría de investigación, medida por las publicaciones recientes del profesorado en las principales revistas académicas y profesionales, seguida de la Universidad de Chicago: Booth, Harvard Business School y Columbia Business School.

Los antiguos alumnos de Wharton declararon el tercer salario medio ponderado más alto, US$ 245.772, ajustado por los que trabajan en distintos sectores y por la paridad del poder adquisitivo internacional, tres años después de terminar sus cursos. Los antiguos alumnos de Stanford obtuvieron los mayores ingresos ponderados, con US$ 250.650, seguidos de cerca por los de Harvard, con US$ 246.509, y los de Columbia, con US$ 232.760 en promedio.

Sólo cuatro de las 20 primeras escuelas de negocios clasificadas por los salarios más altos ponderados de sus alumnos son de fuera de EEUU, encabezadas por Insead, al sur de París. Las otras son la SDA Bocconi de Milán, la Universidad de Finanzas y Economía de Shanghai y el Instituto Indio de Gestión de Ahmedabad.

Stanford, en California, ocupa el primer puesto en cuanto a valoración de los objetivos alcanzados en su MBA por parte de los antiguos alumnos, seguida de Dartmouth College: Tuck, en New Hampshire, y la Universidad de Virginia: Darden.

Terry, de la Universidad de Georgia, es la mejor en "relación calidad-precio", calculada dividiendo el salario medio de los antiguos alumnos tres años después de terminar el MBA por el costo total del mismo, incluyendo la matrícula, el salario no percibido, el costo de oportunidad y otros gastos.

Cuatro escuelas de EEUU obtuvieron las mejores puntuaciones por la calidad de sus redes de antiguos alumnos: Stanford, en primer lugar; seguida de Dartmouth; luego Cornell en el estado de Nueva York; y a continuación Mendoza de la Universidad de Notre Dame, en Indiana.

Scheller, del Instituto de Tecnología de Georgia, fue la mejor valorada por los antiguos alumnos por sus servicios profesionales, seguida de la Anderson School of Management de UCLA, la Fudan University School of Management de Shanghai y, por último, Guanghua de la Universidad de Beijing.

Los mayores aumentos salariales -desde que los alumnos empezaron su MBA hasta tres años después de terminarlo- se registraron en la Indian School of Business y en dos escuelas de negocios chinas: Fudan, seguida del College of Business de la Universidad de Finanzas y Economía de Shanghai.

El Indian Institute of Management de Ahmedabad ocupa el primer puesto en cuanto a progresión profesional -medida como aumento de la responsabilidad en el puesto de trabajo y tamaño de la organización-, seguido de Stanford y, a continuación, Fudan.

La SDA Bocconi School of Management ocupa el primer puesto por la auditoría pública de las emisiones de carbono en sus operaciones y los objetivos de emisiones netas cero; seguida de Darden, de la Universidad de Virginia; el IE Business School de Madrid; Fuqua, de la Duke University en Carolina del Norte; el Esade Business School en Barcelona; y la Rotterdam School of Management de la Erasmus University.

Las clases de MBA siguen siendo predominantemente masculinas, con una media del 41% de alumnas al largo de las 100 escuelas. Sólo Wharton y las francesas ESCP y Audencia reportaron máxima paridad entre estudiantes de MBA hombres y mujeres, mientras que 10 escuelas tenían más mujeres que hombres.

La mayor diversidad de empleo por sectores entre los estudiantes antes de empezar su MBA se registró en la ESCP Business School de Francia, seguida de Esade, Warwick Business School del Reino Unido y, a continuación, Marriott de la Brigham Young University en Utah.

El Indian Institute of Management Calcutta ocupa el primer puesto en cuanto al grado en que la promoción más reciente realizó intercambios y prácticas de al menos un mes en el extranjero, seguido de HEC París, ESCP y, a continuación, el MBA de Lisboa Católica | Nova.