Andy Burnham se convierte en el séptimo primer ministro del Reino Unido en la última década

El exalcalde del Gran Manchester, que ya se reunió con el Rey Carlos, definirá este lunes a su gabinete y se comprometió con un paquete de medidas para atender el alza en el costo de la vida además del desarrollo de un plan a 10 años para el país.

Andy Burnham se ha convertido en el séptimo primer ministro británico en la última década tras reunirse con el rey Carlos en el Palacio de Buckingham.

Burnham, exalcande del Gran Manchster, pronunciará próximamente su discurso inaugural como primer ministro frente a Downing Street.

El lunes por la mañana, su predecesor, Sir Keir Starmer, declaró que "su trabajo está hecho" al pronunciar su discurso de dimisión frente al número 10 de Downing Street. Ofreciendo una mirada optimista, planteó estar “seguro de que Gran Bretaña es ahora más fuerte y más justa que hace dos años”.

Le deseó a Burnham "todo el éxito" y advirtió que "ahora nos enfrentamos a un mundo donde nuestros enemigos no se detendrán ante nada para dividirnos por nuestros valores, nuestra libertad, nuestra decencia".

El ritual, ya habitual en la política británica, dio comienzo a la transición de poder a Burnham y su nuevo gabinete.

Burnham prometerá brindar cierta estabilidad después de años de agitación e intentará plasmar un cambio político tras lo que él afirma que han sido "40 años de neoliberalismo".

Tras asumir la presidencia, Burnham comenzará a nombrar a su gabinete y a destituir a los miembros de la administración de Starmer, en lo que se prevé que sea una importante reestructuración de los altos cargos.

Se espera que Shabana Mahmood, ministra del Interior, se convierta en canciller, mientras que Ed Miliband, ministro de Energía, es visto como el probable ministro de Asuntos Exteriores.

Se espera que Angela Rayner, exviceprimera ministra, Lucy Powell, vicepresidenta del Partido Laborista, y Louise Haigh, exsecretaria de Transporte, regresen al gabinete.

¿Qué propone Burnham?