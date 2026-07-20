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Andy Burnham se convierte en el séptimo primer ministro del Reino Unido en la última década

El exalcalde del Gran Manchester, que ya se reunió con el Rey Carlos, definirá este lunes a su gabinete y se comprometió con un paquete de medidas para atender el alza en el costo de la vida además del desarrollo de un plan a 10 años para el país.

Por: Financial Times

Publicado: Lunes 20 de julio de 2026 a las 08:17 hrs.

Reino Unido internacional Política
<p>Andy Burnham se convierte en el séptimo primer ministro del Reino Unido en la última década</p>

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