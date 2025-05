Bill Gates acusa a Elon Musk de “matar a los niños más pobres del mundo” con recortes a ayuda internacional de EEUU

Por: Financial Times, traducido por Sofía Pelfort

El multimillonario cofundador de Microsoft retomó su disputa con el jefe de Tesla al revelar un plan para gastar US$ 200 mil millones en filantropía y cerrar una fundación en 2045.

David Pilling en Londres

El filántropo multimillonario Bill Gates intensificó su disputa con Elon Musk, acusando al hombre más rico del mundo de “matar a los niños más pobres del mundo” a través de lo que él dijo eran recortes equivocados a la asistencia estadounidense para el desarrollo.

Gates, quien está anunciando un plan para acelerar sus donaciones filantrópicas durante los próximos 20 años y cerrar la Fundación Gates por completo en 2045, dijo en una entrevista que el jefe de Tesla había actuado por ignorancia.

En febrero, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE. siglas en inglés) liderado por Musk cerró -en los hechos- la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el principal conducto de ayuda exterior estadounidense.

El cofundador de Microsoft, y en su día el hombre más rico del mundo, dijo que los abruptos recortes habían dejado alimentos y medicinas vitales caducando en los almacenes y podría causar el resurgimiento de enfermedades como el sarampión, el VIH y la polio.

"La imagen del hombre más rico del mundo matando a los niños más pobres del mundo no es agradable", dijo Gates a FT.

El multimillonario afirmó que Musk había cancelado subvenciones a un hospital en la provincia de Gaza, Mozambique, que previene la transmisión del VIH entre mujeres y bebés, creyendo erróneamente que Estados Unidos suministraba preservativos a Hamás en Gaza, Medio Oriente. "Me encantaría que fuera a ver a los niños que ahora se han infectado con VIH porque recortó esos fondos", declaró.

El cierre de la Fundación Gates

Gates, de 69 años, anunció el jueves sus planes de invertir prácticamente toda su fortuna en los próximos 20 años, durante los cuales estima que su fundación destinará más de US$ 200.000 millones a la salud, el desarrollo y la educación globales, frente a los US$ 100.000 millones de los 25 años anteriores. La Fundación Gates cerrará sus puertas en 2045, décadas antes de lo previsto.

El exdirector ejecutivo de Microsoft dijo que la razón para acelerar el gasto era tener el máximo impacto, con el potencial de encontrar de una vez por todas soluciones como erradicar la polio y curar el VIH. “Nos da claridad”, dijo. “Tendremos mucho más dinero porque estamos gastando a lo largo de los 20 años, en lugar de esforzarnos por ser una fundación perpetua”.

La fundación seguirá destinando la mayor parte de su presupuesto, que ascenderá a unos US$ 10 mil millones anuales, a la salud global, con especial atención a las vacunas y la salud maternoinfantil. Sin embargo, Gates afirmó que la filantropía privada no podría compensar el déficit derivado de los recortes a USAID, cuyo presupuesto fue de US$ 44 mil millones el año pasado.

El multimillonario pretende heredar menos de 1% de su patrimonio a sus hijos. Declaró ser partidario de un impuesto al patrimonio elevado para evitar la "riqueza dinástica" y de una tributación mucho más progresiva.

Los críticos han acusado a Gates de utilizar el estatus caritativo de su fundación como escudo fiscal y de utilizar sus miles de millones para ejercer una influencia indebida en las prioridades sanitarias mundiales.

En una carta donde detalla su decisión, Gates declaró: "Se dirán muchas cosas de mí cuando muera, pero estoy decidido a que 'murió rico' no sea una de ellas. Hay demasiados problemas urgentes que resolver".

La disputa de Musk y Gates

Gates y Musk ya han tenido enfrentamientos previos por la filantropía. En 2012, el dueño de X firmó el Compromiso de Donación, lanzado por Bill y Melinda Gates y el inversor Warren Buffett, mediante el cual decenas de multimillonarios se comprometieron a donar al menos la mitad de su riqueza. Sin embargo, Musk le dijo posteriormente a Gates que la filantropía era en su mayor parte "tonterías" y que las soluciones comerciales a problemas como el cambio climático, incluyendo los vehículos eléctricos de Tesla, eran más efectivas, según el biógrafo de Musk, Walter Isaacson.

Isaacson describió la furia de Musk en 2022 al enterarse de que Gates había vendido en corto acciones de Tesla, llamándolo hipócrita por intentar lucrar perjudicando a una empresa que buscaba hacer el bien. En un comentario en la red social entonces llamada Twitter (X, ahora), Musk publicó una foto poco favorecedora de Gates con el siguiente texto: "Por si necesitas quitarte una erección rápido".

Gates declaró al FT que Musk, quien calificó a USAID como una "organización criminal", no entendía la labor de la agencia estadounidense ni su funcionamiento. En febrero, Musk reconoció haber confundido la provincia mozambiqueña de Gaza con el territorio palestino.

Gates ha sido más moderado en sus críticas a Donald Trump, afirmando que podría no haber comprendido del todo el impacto de los recortes y planteando la posibilidad de que algunos se reviertan. La Fundación Gates es una de las muchas que temen que el presidente estadounidense intente eliminar su estatus de exención de impuestos mediante una orden ejecutiva.

Gates criticó el nombramiento de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud por parte de Trump, diciendo que había “atacado las vacunas, y específicamente mi papel… con muchas falsedades”.

Pero reservó sus críticas más duras para Musk, cuyos recortes, según él, amenazaban con socavar 25 años de trabajo de la Fundación Gates. Gates le dijo una vez a Isaacson que Musk debería dedicar más tiempo a preocuparse por la vida en la Tierra que a buscar soluciones en otros planetas. "Se ha pasado de la raya en Marte", dijo.