Ganancias de Ryanair caen 34% por el impacto de la guerra en Medio Oriente en las tarifas y el combustible

La aerolínea low cost europea declinó entregar una proyección para el año fiscal y advierte que depende “en gran medida” de las reservas de última hora.

Las ganancias de Ryanair cayeron más de un tercio luego de que la guerra en Medio Oriente afectara la confianza de los consumidores, obligando a la aerolínea a mantener tarifas más bajas, mientras el fuerte aumento en los precios del combustible para aviones elevó sus costos.

La utilidad después de impuestos de la compañía durante los tres meses hasta junio alcanzó 538 millones de euros, una baja de 34% frente al mismo período del año pasado y por debajo de las expectativas de los analistas, que estimaban 579 millones de euros.

La caída se produjo mientras las tarifas promedio descendieron 6% y los costos operacionales aumentaron 11%, principalmente porque el costo del combustible no cubierto mediante coberturas financieras se más que duplicó. Ryanair tenía cubierto el 80% de sus costos de combustible.

El CEO, Michael O’Leary, señaló que las tarifas para pasajeros "requirieron estímulo" debido a la "reticencia de los consumidores, las preocupaciones por la escasez de combustible para aviones en la Unión Europea, la incertidumbre económica y las reservas más tardías".

La compañía declinó entregar una proyección para el ejercicio de 12 meses hasta marzo de 2027, al señalar que los ingresos por tarifas dependen "en gran medida" de la fortaleza de las reservas de última hora durante agosto y septiembre.

La aerolínea indicó que las tarifas del trimestre en curso siguen "moderadamente por debajo" de las del año anterior, pese a un reciente repunte en las reservas.

"Si podemos conseguir tarifas más altas, estamos muy contentos de cobrarlas, y cualquiera que reserve a última hora está pagando tarifas más elevadas, pero estamos haciendo un poco más de estímulo para las reservas con mayor anticipación", dijo al Financial Times el director financiero, Neil Sorohan.

Los resultados se conocen mientras su rival de bajo costo easyJet se prepara para dejar de cotizar en bolsa tras acordar una adquisición por 5,7 mil millones de libras por parte del grupo de inversión estadounidense Apollo, que irrumpió en una negociación previa con la firma de crédito privado Castlelake. Algunos actores de la industria han especulado que easyJet podría mantener o incluso reducir su capacidad bajo la nueva propiedad.

Sorohan afirmó que Ryanair podría beneficiarse de una capacidad restringida en Europa, a medida que más aerolíneas se fusionan y algunas compañías "frágiles" podrían "tener dificultades para superar" un invierno marcado por mayores precios del combustible para aviones y un dólar fuerte.

Todo indica que el combustible seguirá siendo un factor de presión para las aerolíneas. El precio del petróleo superó los US$ 90 por barril por primera vez en más de un mes este lunes, luego de que Estados Unidos llevara a cabo una nueva ola de ataques contra Irán.

Sorohan aseguró que Ryanair está "excepcionalmente bien cubierta" para el próximo año, con el 80% de sus necesidades de combustible aseguradas a US$ 67 por barril hasta marzo.

"Estamos en contacto permanente con nuestros proveedores de combustible y ellos están muy tranquilos respecto de la situación del suministro... por lo tanto, yo no retrasaría una reserva debido al abastecimiento de combustible".